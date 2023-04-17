Ankara'daki Alevi STK'leri ve cemevine saldırı davası sürüyor

Ankara'nın Çankaya ve Mamak ilçelerindeki bazı Alevi sivil toplum kuruluşları (STK) ile cemevine saldırıya ilişkin 1'i tutuklu 3 sanığın yargılanmasına devam edildi.

Ankara'nın Çankaya ve Mamak ilçelerindeki bazı Alevi sivil toplum kuruluşları (STK) ile cemevine saldırıya ilişkin 1'i tutuklu 3 sanığın yargılanmasına devam edildi.

Ankara 63. Asliye Ceza Mahkemesindeki duruşmaya, tutuklu sanık Ahmet Ozan Karaca bulunduğu cezaevinden video konferans aracılığıyla katıldı. Tutuksuz sanıkların katılmadığı duruşmada, müştekiler Türkmen Alevi Bektaşi Vakfı, Fatma Ana Cemevi ve Demokratik Alevi Dernekleri temsilcileri ise salonda hazır bulundu.

Duruşmada hakim, sanığın akıl sağlığına ilişkin Adli Tıp Kurumu Üst Kurulundan istenen son raporun gelmediğini ancak sanığa muayene günü verildiğini bildirdi.

Söz alan müşteki avukatları kovuşturmanın genişletilmesini ve sanığın iş yeri telefon kayıtlarının incelenmesini istedi.

Sanık Karaca'nın avukatı ise müvekkilinin uzun süredir tutuklu olduğunu, bu durumun infaza dönüştüğünü savunarak tahliye talebinde bulundu.

Hakim, cumhuriyet savcısının da talebi doğrultusunda, Karaca'nın tutukluluğunun, diğer sanıklar hakkındaki yurt dışı çıkış yasağının devamına karar vererek, davayı 15 Mayıs'a erteledi.

İddianame

İddianameye göre Ahmet Ozan Karaca, 30 Temmuz 2022'de Çankaya ve Mamak ilçelerindeki Türkmen Alevi Bektaşi Vakfı, Şahı Merdan Cemevi, Sivas Divriği Gökçebel Derneği ve Fatma Ana Cemevi'ne saldırıda bulundu.

Baver Gül ve Çağdaş Can'ın Karaca'yı azmettirmekle suçlandığı iddianamede sanıkların, "halkı kin ve düşmanlığa alenen tahrik", "ibadethanelere ve mezarlıklara zarar verme", "inanç düşünce ve kanaat hürriyetinin kullanılmasını engelleme" ve "silahla basit yaralama" suçlarından 12 yıl 10 aya kadar hapisle cezalandırılmaları talep ediliyor.