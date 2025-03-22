Ankara'da Zirai Don Uyarısı

(ANKARA) - Ankara Valilliği, Meteoroloji Genel Müdürlüğü Analiz ve Tahmin Merkezi verileri doğrultusunda il genelinde bu gece saatlerinden itibaren zirai don beklendiğini bildirdi. Valilik, tarımsal faaliyetlerle uğraşan vatandaşları dikkatli ve tedbirli olmaları konusunda uyardı.

Ankara Valilliği'nin sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, "Meteoroloji Genel Müdürlüğü Analiz ve Tahmin Merkezinden alınan son verilere göre; Ankara'da bu gece saatlerinden itibaren hafif yer yer orta kuvvette zirai don hadisesi beklenmektedir. Tarımsal faaliyetlerle uğraşan vatandaşlarımızın Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından il ve ilçeler için hazırlanan sıcaklık tahminlerini dikkatle takip etmeleri ve zirai don tehlikesine karşı tedbirli olmaları önem arz etmektedir" ifadeleri kullanıldı.