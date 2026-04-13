Ankara için zirai don uyarısı
Meteoroloji Genel Müdürlüğü, Ankara il genelinde bu gece ve yarın sabah saatlerinde hafif zirai don tehlikesi olduğunu duyurdu. Üreticilerin ve çiftçilerin güncel sıcaklık tahminlerini takip etmeleri gerektiği belirtiliyor.
Ankara için zirai don uyarısında bulunuldu.
Meteoroloji Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamada, şunlar kaydedildi:
"Analiz ve Tahmin Merkezinden alınan son verilere göre, bu gece ve yarın sabah saatlerinde Ankara il genelinin hafif zirai don tehlikesi bulunduğundan üreticiler, çiftçiler ve vatandaşların kendi bulundukları bölge için Meteoroloji Genel Müdürlüğünün hazırladığı güncel sıcaklık tahminlerini takip ederek dikkatli ve tedbirli olmaları önem arz etmektedir."
Kaynak: AA / Fatma Sevinç Çetin