Ankara için zirai don uyarısı

Ankara için zirai don uyarısında bulunuldu.

Meteoroloji Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Analiz ve Tahmin Merkezinden alınan son verilere göre, bu gece ve yarın sabah saatlerinde Ankara il genelinin hafif zirai don tehlikesi bulunduğundan üreticiler, çiftçiler ve vatandaşların kendi bulundukları bölge için Meteoroloji Genel Müdürlüğünün hazırladığı güncel sıcaklık tahminlerini takip ederek dikkatli ve tedbirli olmaları önem arz etmektedir."