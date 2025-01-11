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Ankara'da Zift Yüklü Kamyonun Çarptığı Otomobilde 3 İşçi Hayatını Kaybetti

Ankara'da Zift Yüklü Kamyonun Çarptığı Otomobilde 3 İşçi Hayatını Kaybetti
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Ankara'nın Mamak ilçesinde kontrolden çıkan zift yüklü bir kamyon, park halindeki otomobile çarptı. Olayda 3 belediye işçisi hayatını kaybetti. Kamyon sürücüsü gözaltına alındı.

Ankara'nın Mamak ilçesinde zift yüklü kamyonun çarptığı otomobildeki 3 belediye işçisi hayatını kaybetti.

Yukarı İmrahor Mahallesi'nde Y.E. idaresindeki özel bir şirkete ait 06 DB 8130 plakalı zift yüklü kamyon, kontrolden çıkarak, park halindeki Mamak Belediyesi Yapı Kontrol Müdürlüğü görevlilerinin olduğu otomobile çarptı.

Çarpmanın etkisiyle otomobil metrelerce sürüklenirken, araçta bulunan belediye işçilerinden Mustafa Ali Köksal ve Emrah Soylu olay yerinde, Ese Güner ise kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.

Kamyon sürücüsü Y.E. gözaltına alınırken, cenazeler Adli Tıp Kurumu'na götürüldü.

Kazanın ardından olay yerine gelen Mamak Belediye Başkanı Veli Gündüz Şahin, yaptığı açıklamada, "Acımız büyük. Yapı Kontrol Müdürlüğümüzde görevli personellerimizi maalesef elim bir kaza sonucu kaybettik. Çalışma arkadaşlarımıza Allah'tan rahmet, ailelerine baş sağlığı diliyorum. Başımız sağ olsun." dedi.

Kaynak: AA / Huzeyfe Tarık Yaman - Güncel
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