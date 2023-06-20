Ankara'yı sel vurdu, sulara kapılan otomobilin sürücüsü için halk seferber oldu

Son haftalarda sağanak yağışın hayatı olumsuz etkilediği Ankara'da yine aynı manzaralar yaşandı. Caddeler göle dönerken sel sularına kapılan bir otomobil sürüklendi, sürücüyü kurtarmak içinse çevredeki vatandaşlar seferber oldu. Büyük uğraşlar sonucunda kurtarılan sürücü hastaneye kaldırıldı.

Ankara'nın Keçiören ilçesinde yoğun yağış nedeniyle otomobiller sürüklendi, vatandaşlar zor anlar yaşadı. Sele kapılan otomobilinden çıkmak için kapısını açan bir sürücü, önce otomobilini dolan sel sularıyla mücadele etti; daha sonra dengesini kaybederek suların yükselttiği otomobilinin altında kaldı. Sürücü çevredeki vatandaşlar tarafından güçlükle kurtarılırken, o anlar cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.

OTOMOBİL SÜRÜKLENDİ

Dün saat 18.00 sıralarında Yükseltepe Mahallesi Karakeçili Caddesi'nde sağanak yağışın etkisiyle caddede otomobiller sürüklendi, sürücüler zor anlar yaşadı. Henüz kimliği belirlenemeyen otomobilin sürücüsü, direksiyon hakimiyetini kaybedip sel sularına kapılarak sürüklenmeye başladı. Otomobil, aynı yol üzerinde mahsur kalan başka bir otomobile çarparak durabildi. Otomobilinden çıkmak için kapısını açan sürücü, önce aracına dolan sel sularıyla mücadele etti.

NEFES KESEN KURTARMA OPERASYONU

Daha sonra inerken dengesini kaybederek suların yükselttiği otomobilinin altında kaldı. Çevredeki vatandaşlar otomobilin altında kalan sürücüyü kurtarmak için önce iple bir birilerine tutunarak suların arasına daldı, ipin kopmasıyla başka bir yola başvuran vatandaşlar; sel sularının önüne ağır taşıtları koyarak sürücüyü boğulmaktan kurtardı. Vatandaşlar tarafından kurtarılan sürücü olay yerine gelen sağlık ekiplerince yapılan ilk müdahalenin ardından Ankara Etlik Şehir Hastanesi'ne kaldırıldı. Ekiplerin çalışmalarıyla cadde tekrardan trafiğe açıldı.

"BAŞKA ARAÇLARLA SET YAPTIK"

Boğulma tehlikesi yaşayan sürücüyü kurtaran Ayhan Özdemir, "Çok şiddetli bir yağış geldi. Beyaz araç burada stop etti. Diğer gri araç da ona çarpmamak için yan sokağa girmeye çalıştı ama sele kapıldı, kurtaramadı, beyaz araca çarptı. Sürücü tarafı da kapalı olduğu için öbür taraftan çıkmaya çalıştı. Araca komple su dolmaya başladı. Ayakları kayınca da otomobilinin altına girdi. Başka araçlarla set yaptık. Hatta ilk başta iple kurtarmaya çalıştık olmadı. Seti yaptığımızda suyun akışını hafifletebildik. Daha sonra aracı kaldırıp çıkardık arkadaşı. Kendisini çıkardıktan sonra konuştum durumu iyiydi. Etlik Şehir Hastanesi'ne sevk ettiler. Diğer beyaz araçtaki arkadaş hiç çıkmadı. Onda bir problem yaşanmadı" dedi.