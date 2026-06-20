Haberler

Ankara'da YKS heyecanı

Ankara'da YKS heyecanı
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

2026 YKS'nin ilk oturumu TYT, Ankara'da büyük bir heyecanla gerçekleşti. Adaylar sınav merkezlerinde ter dökerken, aileler okul önlerinde dua ederek çocuklarına destek oldu.

ANKARA'da 2026 Yükseköğretim Kurumları Sınavı'na (YKS) giren adaylar, okullarda sınav heyecanını yaşadı.

Yükseköğretim Kurumları Sınavı'nın ilk oturumu Tyt, yurt genelinde saat 10.15'te başladı. Saatler önce sınav merkezleri önünde toplanan adaylar ve aileleri, sınav heyecanını yaşadı. Ankara'da Hacı Bayram Veli Üniversitesi Hukuk Fakültesi'nde de sınav heyecanı yaşandı. Saat 09.00'dan itibaren kapılar açılarak adaylar, güvenlik kontrolleri eşliğinde dersliklere alınmaya başladı. Çocuklarını sınava uğurlayan aileler, okul önünde Kur'an-ı Kerim okuyup, dua etti. Saat 10.00'a geldiğinde sınav merkezinin kapıları kapatıldı ve bu dakikadan sonra gelen adaylar sınava alınmadı. TYT'de adaylara Türkçe testinde 40, sosyal bilimler testinde 20, temel Matematik testinde 40, fen bilimleri testinde 20 olmak üzere toplam 120 soru yöneltildi ve 165 dakika süre verildi.

'AKŞAM BİLE KİTABI ELİNDEN BIRAKMIYORDU'

İkiz çocuklarını sınava uğurlayan Songül Cengiz, "Çocuklar inşallah kalplerine göre nereyi istiyorlarsa olsunlar. İnşallah kazanırlar da kendilerini kurtarırlar. Biri mimar olmak istiyor, öbürü de radyo ve televizyon düşünüyor. Bayağı hazırlandılar, biri akşam bile elinden kitabı bırakmıyordu. Korkular da var, heyecan da var. İnşallah devlete millete hayırlı evlat olurlar" dedi.

'ONLAR BİZİ SAKİNLEŞTİRDİ'

Süleyman Kozan da çocuklardan daha çok kendisinin heyecanlı olduğunu belirterek, "Önemli bir gündü bizim için. Sonuçta 12 senenin emeği var doğrusu ile yanlışı ile. Sabah çocuklarda heyecan yoktu garip bir şekilde, bizde vardı. İkizlerim var; biri burada giriyor, biri de annesiyle birlikte Gazi Anadolu Lisesi'ne gitti. İkizler rahattı, biz anne baba telaş ediyorduk. Yıllar sonra belki tekrar üniversite sınavına girme heyecanı bizde vardı, onlarda değil. Bizi onlar sakinleştirdi" diye konuştu.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
Hayallerimiz buraya kadarmış! A Milli Takımımız Dünya Kupası'na veda etti

A Milli Takımımız Dünya Kupası'na veda etti
Dünya Kupası'ndan elenmemizin ardından Montella'dan ilk sözler: Kader bizden yana değildi

Dünya Kupası'ndan elenmemizi bakın neye bağladı
Dünya Kupası hayali bitti, faturası ağır oldu! FIFA sıralamasında 10 sıra birden düştük

Dünya Kupası bitti, faturası ağır oldu! Savaştaki İran bile bizi geçti
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Şenol Güneş'ten A Milli Takım'a eleştiri: Dünya Kupası'nda sırıtıyor

Elenmemizin ardından küplere bindi: Dünya Kupası'nda sırıtıyor!
Merih Demiral maç sonu yapılan konuşmayı anlattı: Montella takımı...

Maç sonu yapılan konuşmayı anlattı: Montella...
Canlı yayında Kemal Kılıçdaroğlu'nu çileden çıkaran soru

Canlı yayında Kılıçdaroğlu'nu çileden çıkaran soru
Sınava genç kalan 2 kız öğrencinin yıkıldığı an

Sınava gireceklerdi, görevlilerden aldıkları yanıtla şoke oldular
Anne-oğul bitişik sınıflarda YKS'ye girdi

Tatlı rekabet! Anne-oğul bitişik sınıflarda sınava girdi
A Milli Futbol Takımımızın elenmesinin ardından Hacıosmanoğlu'ndan ilk görüntü

Elenmemizin ardından Hacıosmanoğlu'ndan ilk görüntü
A Milli Takımımızın elenmesinin ardından olay sözler: Siz Haiti'siniz

Maç bitince fena patladı: Bütün olayınız...