Ankara'da yıldırım düşme anı kamerada
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Ankara'da Pursaklar ilçesinde boş bir alana yıldırım düşerken o anlar güvenlik kameralara yansıdı.
Ankara'da yıldırım düşme anı kamerada
ANKARA - Ankara'da Pursaklar ilçesinde boş bir alana yıldırım düşerken o anlar güvenlik kameralara yansıdı.
Ankara'da etkili olan yağış sonrası Pursaklar ilçesinde boş bir alana yıldırım düştü. Pursaklar Belediyesi yanına düşen yıldırım güvenlik kameralarına yansıdı.
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Berkay Hasan Karayakas - Güncel