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Ankara'da yıldırım düşme anı kamerada

Güncel Haberler

Ankara'da Pursaklar ilçesinde boş bir alana yıldırım düşerken o anlar güvenlik kameralara yansıdı.

Ankara'da yıldırım düşme anı kamerada

ANKARA - Ankara'da Pursaklar ilçesinde boş bir alana yıldırım düşerken o anlar güvenlik kameralara yansıdı.

Ankara'da etkili olan yağış sonrası Pursaklar ilçesinde boş bir alana yıldırım düştü. Pursaklar Belediyesi yanına düşen yıldırım güvenlik kameralarına yansıdı.

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Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Berkay Hasan Karayakas - Güncel

Pursaklar Ankara Güncel Haberler

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