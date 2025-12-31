Ankara'da Yılbaşı Önlemleri... Ankara Valiliği: 641 Noktada, 19 Bin 42 Emniyet Personeli ile Emniyet ve Asayiş Tedbirleri Uygulanacak

(ANKARA) - Ankara Valiliği, yılbaşı kutlamaları dolayısıyla kent genelinde alınan tedbirler çerçevesinde, jandarma sorumluluk bölgelerinde; toplam bin 543 personel, 275 araç ve 11 drone ile emniyet sorumluluk bölgelerinde; toplam 641 noktada 19 bin 42 emniyet personeli, 10 dedektör köpek ve 2 bin 658 araç ile gerekli emniyet ve asayiş tedbirlerinin uygulanacağını bildirdi.

Ankara Valiliği'nin, yılbaşı tedbirlerine ilişkin yazılı açıklamasında, otogarlar, tren garları, havalimanı, meydanlar, alışveriş merkezleri, park ve bahçeler, eğlence merkezleri ile oteller başta olmak üzere vatandaşların yoğun bulunması muhtemel tüm noktalarda gerekli güvenlik planlamalarının ve trafik düzenlemelerinin yapıldığı kaydedildi.

Açıklamada, alınan tedbirler çerçevesinde; jandarma sorumluluk bölgelerinde; toplam bin 543 personel, 275 araç ve 11 drone ile emniyet sorumluluk bölgelerinde; toplam 641 noktada 19 bin 42 emniyet personeli, 10 dedektör köpek ve 2 bin 658 araç (2 bin 101ekip + 557 trafik ekibi) ile gerekli emniyet ve asayiş tedbirlerinin uygulanacağı aktarıldı.

Trafiğe kapatılacak cadde, sokak ve yollar

Valilik açıklamasında, 31 Aralık 2025 Çarşamba günü saat 18.00'den itibaren yoğunluk sona erene kadar bazı yolların ihtiyaç halinde çift yönlü olarak trafiğe kapatılacağı bildirildi.

Bu kapsamda Atatürk Bulvarı'nın Sıhhiye Orduevi ile Akay Kavşak arasında kalan bölümü, GMK Bulvarı, Milli Müdafaa Caddesi, Aşkabat, Bestekar, Kızılırmak, Olgunlar, Selanik, Tunalı Hilmi, Azerbaycan, Yüksel, Sakarya, Kumrular, Tunus, Tuna caddeleri ile Ziya Gökalp Caddesi'nin Kolej Kavşak ile Kızılay Kavşak arasında kalan bölümü trafiğe kapatılabilecek.

Ayrıca İnkılap, Konur, Karanfil, Bilge, Bülten, Çiğir ve Bayındır sokaklarının tamamının, ihtiyaç olması halinde Oğuzhan Asiltürk, Meşrutiyet, Filistin, Polonya, İran, Arjantin ve Kuleli caddelerinin de trafiğe kapatılabileceği kaydedildi.

Valilik, vatandaşlardan mağduriyet yaşanmaması adına trafiğe kapatılacak yolları dikkate almalarını ve mümkün olduğunca toplu taşıma araçlarını kullanmalarını istedi.