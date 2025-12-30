Haberler

Ankara'da yılbaşı nedeniyle bazı yollar trafiğe kapatılacak

Güncelleme:
Ankara Emniyet Müdürlüğü, yılbaşı kutlamaları sırasında 31 Aralık'ta birçok caddenin ve sokağın araç trafiğine kapatılacağını duyurdu. Belirtilen saatten itibaren Atatürk Bulvarı, GMK Bulvarı ve diğer cadde ve sokaklar trafiğe kapatılacak.

ANKARA Emniyet Müdürlüğü, yılbaşı kutlamaları nedeniyle 31 Aralık'ta kent merkezindeki bazı yolların programlar sona erene kadar araç trafiğine kapatılacağını duyurdu.

Ankara Emniyet Müdürlüğü'nden yapılan açıklamaya göre, 31 Aralık Çarşamba günü saat 18.00'den itibaren, Atatürk Bulvarı'nın Sıhhiye Orduevi ile Akay Kavşağı arasında kalan bölümü, GMK Bulvarı, Milli Müdafaa, Aşkabat (Bahçeli 7'nci Cadde) ve Bestekar caddelerinin tamamı trafiğe kapatılacak. Kızılırmak, Olgunlar, Selanik, Tunalı Hilmi, Azerbaycan (Bahçeli 3), Yüksel, Sakarya, Kumrular, Tunus ve Tuna caddeleri de araç trafiğine kapalı olacak. Ziya Gökalp Caddesi'nin Kolej ile Kızılay Kavşağı arasında kalan bölümü de yine araç trafiğine kapatılacak. Ayrıca İnkılap, Konur, Karanfil, Bilge, Bülten, Çığır ve Bayındır sokakları da trafiğe kapalı olacak.

Öte yandan, 31 Aralık akşamı ihtiyaç olması halinde, Oğuzhan Asiltürk, Meşrutiyet, Filistin, Polonya, İran, Arjantin ile Kuleli caddelerinin tamamı programlar sona erene kadar araç trafiğine kapatılacak.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
