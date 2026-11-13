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Ankara'da Yeni Parti kurultayında bazı yollar ihtiyaç halinde trafiğe kapatılacak

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Ankara Emniyet Müdürlüğü, Ankara Spor Salonu'ndaki Yeni Parti 1. Olağan Kurultayı nedeniyle ihtiyaç halinde bazı yolların araç trafiğine kapatılacağını açıkladı. Cumhuriyet Caddesi'ndeki bölüm ve yan varyantlar bugün saat 21.00'den etkinlik sonuna kadar trafiğe kapatılabilecek.

Ankara'da yarın ve pazar günü düzenlenecek Yeni Parti 1. Olağan Kurultayı dolayısıyla ihtiyaç halinde bazı yollar araç trafiğine kapalı olacak.

Ankara Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Ankara Spor Salonu'nda düzenlenecek kurultay dolayısıyla ihtiyaç duyulması halinde bugün saat 21.00'den etkinlik bitene kadar bazı yollar araç trafiğine kapalı tutulacak.

Cumhuriyet Caddesi'nin Tren Garı Kavşağı ile Baruthane Kavşağı arasında kalan bölümü çift yönlü olarak, Tren Garı Kavşağı'na bağlanan ve buraya açılan yan varyantların tamamı ile Tren Garı Kavşağı'ndan Ulaştırma Kavşağı'na bağlanan yan varyantın tamamı araç trafiğine kapatılacak.

Ulaştırma Kavşağı'ndan Tren Garı Kavşağı'na ve Kazım Karabekir Caddesi'ne bağlanan yan varyantların tamamı da program sona erene kadar araç trafiğine kapalı olacak.

Kaynak: AA
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