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Ankara'da "yeni nesil" suç örgütlerine yönelik operasyonda 55 şüpheli tutuklandı

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Ankara'da 'yeni nesil' suç örgütlerine yönelik düzenlenen operasyonda gözaltına alınan 90 şüpheliden 55'i tutuklandı, 30 zanlı hakkında adli kontrol kararı verildi.

Ankara'da "yeni nesil" suç örgütlerine yönelik operasyonda gözaltına alınan şüphelilerden 55'i tutuklandı.

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığından yapılan açıklamaya göre, Ankara İl Emniyet Müdürlüğü Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince, 30 Haziran'da "yeni nesil" suç örgütlerine yönelik operasyon gerçekleştirildi.

Operasyonda, haklarında gözaltı kararı verilen 117 şüpheliden 90'ı gözaltına alındı. Emniyetteki işlemleri tamamlanan şüphelilerden biri hasta olması nedeniyle adliyeye sevk edilemezken, 89 şüpheli Cumhuriyet Başsavcılığına çıkarıldı.

Şüphelilerden 4'ü savcılıkça serbest bırakıldı, 85'i tutuklama talebiyle sulh ceza hakimliğine sevk edildi.

Hakimlikçe sorgulanan şüphelilerden 55'i tutuklanırken, 30 zanlı hakkında adli kontrol hükümleri uygulandı.

Firari şüphelilerin yakalanmasına yönelik çalışma ise sürüyor.

Kaynak: AA / Fatma Nur Candan
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