Ankara'da yeni nesil suç örgütleriyle irtibatlı 5 şüpheli tutuklandı

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Ankara'da yakarak mala zarar verme ve silahla kasten yaralama suçlarına ilişkin 5 şüpheli tutuklandı.

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığından yapılan açıklamaya göre, Ankara İl Emniyet Müdürlüğü Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğünce yürütülen çalışmalar kapsamında, "yeni nesil suç örgütleri"yle irtibatlı oldukları ve son 1 hafta içerisinde "Yakarak mala zarar verme ve silahla kasten yaralama" suçlarını gerçekleştiren 5 şüpheli tespit edildi.

Bu kapsamda, Cumhuriyet Başsavcılığınca şüpheliler hakkında gözaltı kararı verilerek, şüphelilerin tamamı tutuklama talebiyle Sulh Ceza Hakimliği'ne sevk edildi.

Tutuklama talebiyle sevk edilen 5 şüphelinin tutuklanmasına karar verilirken, soruşturmanın çok yönlü ve titizlikle devam ettiği bildirildi.

Kaynak: AA