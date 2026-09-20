Ankara'da yeni nesil suç örgütleriyle irtibatlı 5 şüpheli tutuklandı

Ankara'da yeni nesil suç örgütleriyle irtibatlı 5 şüpheli tutuklandıGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Ankara'da yeni nesil suç örgütleriyle irtibatlı 5 şüpheli, son 1 haftada yakarak mala zarar verme ve silahla kasten yaralama suçlarından tutuklandı. Soruşturmanın çok yönlü sürdüğü, şüphelilerin Sulh Ceza Hakimliğine sevk edildiği bildirildi.
Ankara'da yakarak mala zarar verme ve silahla kasten yaralama suçlarına ilişkin 5 şüpheli tutuklandı.
Ankara Cumhuriyet Başsavcılığından yapılan açıklamaya göre, Ankara İl Emniyet Müdürlüğü Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğünce yürütülen çalışmalar kapsamında, "yeni nesil suç örgütleri"yle irtibatlı oldukları ve son 1 hafta içerisinde "Yakarak mala zarar verme ve silahla kasten yaralama" suçlarını gerçekleştiren 5 şüpheli tespit edildi.
Bu kapsamda, Cumhuriyet Başsavcılığınca şüpheliler hakkında gözaltı kararı verilerek, şüphelilerin tamamı tutuklama talebiyle Sulh Ceza Hakimliği'ne sevk edildi.
Tutuklama talebiyle sevk edilen 5 şüphelinin tutuklanmasına karar verilirken, soruşturmanın çok yönlü ve titizlikle devam ettiği bildirildi.