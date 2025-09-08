Haberler

Ankara'da Yeni Eğitim Yılı İçin Okul Çevrelerinde Güvenlik Denetimleri

Güncelleme:
Ankara'da yeni eğitim-öğretim yılının başlamasıyla birlikte okul çevrelerinde çocukların güvenliğini sağlamak amacıyla denetimler yapıldı. Güvenlik güçleri, narkotik ağırlıklı güven huzur uygulamaları gerçekleştirdi.

Güvenlik güçlerince, önleyici güvenlik hizmetleri kapsamında, çocukların güvenliğinin sağlanması, suça sürüklenmelerinin veya kaybolmalarının önlenmesi amacıyla özellikle kent genelindeki okul ve çevrelerinde narkotik ağırlıklı güven huzur uygulaması yapıldı.

Uygulamada, okulların çevrelerinde Genel Bilgi Toplama (GBT) sorgulaması yapılırken, araçlar kontrol edildi, parklar, metruk binalar, kahvehaneler, internet kafeler ve oyun salonları denetlendi.

Uygulamayla çocuk ve gençlerin uyuşturucu madde kullanımıyla terör kaynaklı ideolojik faaliyetlerden uzak tutulması ve eğitim öğretimin güvenli ortamda sürdürülmesine katkı sağlanması amaçlanıyor.

