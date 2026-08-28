Polatlı'da yem makinesi faciası: 1 ölü
Ankara'nın Polatlı ilçesinde yem karma makinesine kapılan kişi öldü.
Ankara'nın Polatlı ilçesinde yem karma makinesine kapılan kişi öldü.
Yenimehmetli Mahallesi'ndeki besi çiftliğinde yem karma makinesini temizleyen Caner K. (39), makinenin aniden çalışması sonucu mekanizmaya sıkıştı.
İhbar üzerine olay yerine sevk edilen 112 Acil Sağlık ekipleri, Caner K'nin hayatını kaybettiğini belirledi.
Cenaze, incelemenin ardından Polatlı Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.
Kaynak: AA