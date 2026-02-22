Haberler

Başkentte 14 yaşındaki çocuk yaya geçidinde arabanın çarpması sonucu yaşamını yitirdi

Başkentte yaya geçidinde otomobilin çarptığı 14 yaşındaki E.G, ağır yaralanarak hayatını kaybetti. Olay sonrası sürücü Y.A tutuklandı.

Başkentte yaya geçidinde otomobilin çarptığı 14 yaşındaki çocuk, hayatını kaybetti.

Edinilen bilgilere göre, Ankara'nın Çankaya ilçesinde 19 Şubat akşamı saat 20.00 sıralarında Turan Güneş Bulvarı'nda yolun karşısına geçmeye çalışan 14 yaşındaki E.G'ye, iddiaya göre yüksek hızla ve makas atarak ilerleyen, Y.A idaresindeki otomobil çarptı.

Çarpmanın etkisiyle ağır yaralanan E.G, olay yerine sevk edilen sağlık ekiplerince yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Kazanın ardından gözaltına alınan araç sürücüsü Y.A, adliyedeki işlemlerin ardından sevk edildiği hakimlikçe tutuklandı.

Kaynak: AA / Semih Erdoğdu
