Haberler

ABB yarıyıl tatilinde çocukları kültür ve sanatla buluşturuyor

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Ankara Büyükşehir Belediyesi, yarıyıl tatilinde çocukların eğlenerek öğrenmelerine katkı sağlamak için çeşitli ücretsiz etkinlikler düzenliyor. Kocatepe Kültür Merkezi ve Gençlik Parkı'nda müzikal, kukla yapım atölyesi ve çocuk tiyatrosu etkinlikleri gerçekleştirilecek.

Ankara Büyükşehir Belediyesi (ABB), yarıyıl tatilinde çocuklar için çeşitli etkinlikler düzenledi.

ABB'den yapılan açıklamaya göre, yarıyıl tatilinde çocukların eğlenerek öğrenmelerine ve sosyalleşmelerine katkı sağlamak amacıyla Kocatepe Kültür Merkezi ve Gençlik Parkı'nda ücretsiz müzikal, kukla yapım atölyesi ve çocuk tiyatrosu etkinlikleri gerçekleştiriliyor.

Program kapsamında Kocatepe Kültür Merkezi'nde 27 Ocak'ta saat 13.00'te 6-10 yaş grubuna yönelik "Karagöz Konsere Gidiyor" müzikali sahnelenecek.

Kocatepe Kültür Merkezi'nde 22, 24, 28 ve 31 Ocak tarihlerinde saat 13.00'te 7-12 yaş grubuna yönelik "Kukla Yapım Atölyesi" gerçekleştirilecek.

Gençlik Parkı Necip Fazıl Salonu'nda 24 ve 31 Ocak'ta saat 13.00'te 6 yaş ve üzeri için "Gümüş Pullu Balık" çocuk tiyatrosu tiyatroseverlerle buluşacak.

31 Ocak'a kadar ???????devam edecek etkinlikler için rezervasyonlar "https://biletinial.com/tr-tr" adresi üzerinden yapılacak.

Kaynak: AA / Eylül Aşkın Akçay - Güncel
Bahçeli'den emeklilerle ilgili yeni çıkış: İttifak ortağıyız, iktidar ortağı değiliz

Bahçeli'den emeklilerle ilgili yeni çıkış: İttifak ortağıyız ama...
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Üniversitede akıl almaz olay: Kendini öğrenci yapan idari personel tutuklandı

Üniversitede sahte öğrenci skandalı! İdari personel tutuklandı
Söz kesileceği sırada damada büyük şok: Utancından kıpkırmızı oldu

Söz kesileceği sırada damada büyük şok: Utancından kıpkırmızı oldu
İstanbul Havalimanı'nda bir bardak çaya ödediği paraya isyan eden vatandaş

Karton bardakta aldığı çaya ödediği paraya isyan etti
Çıplak görüntülerini kaydedip para vermeyeni rezil ettiler

Çıplak görüntülerini kaydedip para vermeyeni rezil ettiler
Üniversitede akıl almaz olay: Kendini öğrenci yapan idari personel tutuklandı

Üniversitede sahte öğrenci skandalı! İdari personel tutuklandı
Ayça Ekin Beğen'in son halini görenler gözlerine inanamadı

Hayranları şokta! Kim olduğunu tahmin bile edemezsiniz
Trump dünyaya mesajı bu fotoğrafla verdi! Haritaya dikkatli bakın

Trump dünyaya mesajı bu fotoğrafla verdi! Haritaya dikkatli bakın