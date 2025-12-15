Haberler

Ankara'da yangında mahsur kalan anne ile oğlu kurtarıldı

Güncelleme:
Mamak'ta 10 katlı apartmanın 6'ncı katında çıkan yangında, anne A.S. ve oğlu M.S. itfaiye ekipleri tarafından kurtarıldı. Yangın, kısa sürede büyüyerek tüm daireyi etkisi altına aldı.

ANKARA'da 10 katlı apartmanın 6'ncı katındaki dairede çıkan yangında mahsur kalan anne ile oğlu, itfaiye ekiplerince kurtarıldı.

Yangın, sabah saatlerinde Mamak ilçesine bağlı Cengizhan Mahallesi'nde bulunan 10 katlı apartmanın 6'ncı katındaki dairede meydana geldi. Yangın, kısa sürede büyüyerek bütün eve yayıldı. Çevredekilerin ihbarıyla bölgeye itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yangının çıktığı evde mahsur kalan anne A.S. ile oğlu M.S. itfaiye ekiplerince kurtarıldı. Ardından ekiplerin müdahalesiyle yangın söndürüldü. Dairede hasar oluşurken, hastaneye kaldırılan anne ile oğlunun sağlık durumlarının iyi olduğu belirtildi.

500

