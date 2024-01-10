Ankara'da Yağış Sonrası Yol Çöktü, Çöp Kamyonu Çukura Düştü

ANKARA'da etkili olan yağışın ardından yol çöktü. Olay sırasında yoldan geçen çöp kamyonunun sol lastiği açılan çukura düştü.

Olay gece saatlerinde Yenimahalle ilçesi Demetevler Mahallesi 361. cadde üzerinde meydana geldi. Ankara'da etkili olan yağışın ardından Yenimahalle Belediyesine ait çöp kamyonunun geçtiği sırada yolun yama yapılmış kısmı çöktü. Yolun çökmesinin ardından çöp kamyonu çukurda askıda kaldı. Sağ lastikleri havada kalan kamyonun, sol lastiği çöken asfalta sıkıştı. Çöp kamyonu, Ankara Büyükşehir Belediyesi ve Yenimahalle Belediyesi ekiplerinin uzun uğraşları sonucu vinç yardımı ile kurtarıldı. Yolda yeni bir kaza meydana gelmemesi için güvenlik önlemi alındı.