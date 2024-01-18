Ankara'da Yabancı Uyruklu Kişinin Aracından 193 Bin Dolar Çalındı

ANKARA'da yabancı uyruklu bir kişiye ait araçtan 193 bin dolar çalan 3 kişi, polisin düzenlediği operasyonla Çorum'da yakalandı.

Ankara'da, ev almak için döviz bozdurmaya giden yabancı uyruklu B.H.'nin aracındaki çantada bulunan 193 bin dolar, 3 kişi tarafından çalındı. Şikayet üzerine polis ekiplerinin başlattığı çalışma kapsamında; hırsızlık olayını gerçekleştirenlerin Y.D. (32), B.Ç. (31) ve İ.S. (42) isimli 3 şüpheli olduğu belirlendi. Şüphelilerin Çorum'da yaşadıklarının belirlenmesi üzerine Çorum Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri harekete geçti. 3 şüpheli, polis ekiplerince düzenlenen operasyonla Mimar Sinan Mahallesi Sanayi Sitesi yakınlarında yakalandı. Emniyetteki sorgularının ardından adliyeye sevk edilen şüpheliler tutuklandı.