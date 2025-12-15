Ankara'da vinç, 13 araca çarptı; 5 yaralı
Ankara-Kırıkkale kara yolunda buzlanma nedeniyle kontrolünü kaybeden vinç, 13 araca çarparak 5 kişinin yaralanmasına neden oldu. Kazanın ardından yol bir süre kapandı.
Kaza, sabah saatlerinde Ankara- Kırıkkale kara yolunun Kayaş Çalışkanlar mevkiinde meydana geldi. Kırıkkale yönüne giden vinç, yoldaki buzlanma nedeniyle sürücüsünün kontrolünden çıkıp, aralarında yolcu otobüsünün de bulunduğu 13 araca çarptı. Çevredekilerin ihbarı üzerine polis, sağlık ve itfaiye ekipleri kaza yerine sevk edildi. Kazada 5 kişi yaralandı. Yaralılar, ilk müdahaleleri yapıldıktan sonra ambulanslarla hastaneye kaldırıldı. Kaza nedeniyle yol bir süre ulaşıma kapandı. Araçların kaldırılması ardından ulaşım normale döndü.
Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.