Ankara'da veteriner teknikeri 17 yıldır engelli sahipsiz hayvanları tedavi ediyor

ANKARA'da veteriner teknikeri ve fizyoterapist Yağmur Denli, yaklaşık 17 yıldır sahipsiz ve engelli hayvanların tedavi ve bakımını üstlenerek, yeniden hayata tutunmalarına yardımcı oluyor. Denli, kurduğu tam donanımlı klinikte tedavi ettiği hayvanların masraflarının bir bölümünü de kendi karşılıyor.

Veteriner teknikeri ve fizyoterapist Yağmur Denli, ortağı ile kurduğu klinikte, sahipli hayvanların tedavilerinin yanı sıra, çeşitli nedenlerle yaralanan veya engelli kalan sahipsiz hayvanların da tedavilerini gerçekleştiriyor. Denli, hayvanların birçoğunun tedavi ve bakım masrafını kendisi üstlenirken, bazılarında hayvanseverler destek oluyor. Denli, son olarak trafik kazası sonucu arka bacaklarını kullanamayan köpek ile yine viral hastalık nedeniyle felç kalan başka bir köpeğin tedavisini üstlendi. Denli, 2 köpekten ismi 'Kurabiye' olanın tedavisinin bir hayvansever tarafından karşılandığını, 'Ateş' ismini verdiği diğer köpeğin tedavi ve bakımını ise kendisinin üstlendiğini söyledi.

'TEDAVİDEN SONRA SAHİPLENDİRMEK İSTİYORUM'

Denli, tedavi ve bakımlarını yaparak hayata tutunmalarını sağladığı hayvanları daha sonraki süreçte sahiplendirip, yuva sahibi yaptığını anlatarak, "Kurabiye ve Ateş'i de sağlıklarına kavuşturduktan sonra sahiplendirmek istiyorum. Sahiplenene kadar bizimle birlikte olacaklar. Yürüdükleri günleri görüp mezun ederiz diye düşünüyoruz. İkisi için de sonuna kadar savaşmaya devam edeceğiz. Medikal tedavi dışında yoğun fizik tedavi alıyorlar. Manuel terapi, lazer, akupunktur, egzersiz, masaj ve ısı terapileri uyguluyoruz. Onunla birlikte savaşmaya devam edeceğiz" diye konuştu.

'ONLAR HAYATIMIZIN PARÇASI'

Denli, tedavilerini yaptığı her hayvanla bağ kurduğunu söyleyerek, "Hayvanların bazıları engelleri yüzünden sokağa atılıyor, bazılarını ise engelleriyle hayata tutunmaya çalışırken buluyorum. Yeniden hayata tutunmalarını sağlamak, destek olmak amacım. Onlar bizim hayatımızın bir parçası. Onlarla birlikte yaşamayı öğrenmek zorundayız. Çünkü artık onların doğal alanları da yok ve biz onlara bakmakla yükümlüyüz. Merhamet çok küçük yaşta başlar. Bir çocuğun hayvanla büyümesi ya da ona sahip çıkması, ileride merhametli yetişkinler oluşmasına sebep olur. Onları korumaktan başka hiçbir çaremiz yok. Çünkü onlar bize muhtaç" ifadelerini kullandı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı