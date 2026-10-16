Ankara'da uyuşturucu ve silah sattığı iddiasıyla 13 şüpheli gözaltına alındı

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Başkentte suç örgütü kurdukları, uyuşturucu ve ruhsatsız silah sattıkları iddiasıyla 13 şüpheli gözaltına alındı.

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturmada, K.Ö. ve A.A'nın yönettiği suç örgütünün hiyerarşik yapıda hareket ederek uyuşturucu ile ruhsatsız silah temin edip sattığı belirlendi.

Soruşturma kapsamında "Suç işlemek amacıyla örgüt kurmak", "örgüte üye olmak, örgüte üye olmamakla birlikte örgüt adına suç işlemek", "uyuşturucu veya uyarıcı madde imal ve ticareti", "ruhsatsız silah taşıma, bulundurma", "resmi belgenin düzenlenmesinde yalan beyan" ve "başkasına ait kimlik bilgilerinin kullanılması" suçlarından haklarında gözaltı kararı verilen 20 şüpheliden 13'ü, Ankara Emniyet Müdürlüğü Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince yakalandı.

Şüphelilerin ifade işlemleri için Ankara Emniyet Müdürlüğüne sevk edildiği, 7 şüphelinin yakalanmasına yönelik işlemlerin ise devam ettiği bildirildi.

Kaynak: AA