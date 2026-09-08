Ankara'da uyuşturucu ve fuhuş soruşturmasında 16 şüpheli tutuklandı

ANKARA Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen uyuşturucu ve fuhuş soruşturması kapsamında gözaltına alınan 18 şüpheliden 16'sı tutuklandı.

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde yürütülen uyuşturucu ve fuhuş soruşturması kapsamında cumartesi günü 21 şüphelinin yakalanmasına yönelik operasyon düzenlandi. 'Uyuşturucu madde ticareti yapma', 'Uyuşturucu veya uyarıcı madde kullanılmasını kolaylaştırma', 'Uyuşturucu veya uyarıcı madde kullanma' ve 'Fuhuş' suçlarını işledikleri yönünde delil elde edilen şüphelilere yönelik operasyon kapsamında 18 şüpheli gözaltına alındı.

Mevcutlu olarak Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'nda hazır edilen 18 şüpheli, tutuklama talebiyle sulh ceza hakimliğine sevk edildi. Şüphelilerden 16'sı hakkında tutuklama, 2 şüpheli hakkında adli kontrol tedbiri kararı verildi. Firari 2 şüpheli ve cezaevinde bulunduğu tespit edilen 1 şüpheli yönünden soruşturmanın sürdürüldüğü bildirildi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı