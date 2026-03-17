Ankara'daki uyuşturucu operasyonlarında 29 şüpheli tutuklandı

Başkentte düzenlenen uyuşturucu operasyonlarında 87 şüpheli gözaltına alındı, bunlardan 29'u tutuklandı. Operasyonlar sırasında büyük miktarda uyuşturucu ve silah ele geçirildi.

Alınan bilgiye göre, Ankara Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince 8 -14 Mart'ta, uyuşturucu temin eden ve ticaretini yapan zanlılara yönelik operasyonlar düzenlendi.

Belirlenen adreslerde yapılan aramalarda, 22 kilo 139 gram esrar, 5 bin 714 sentetik ecza, 1 kilo 560 gram kenevir tohumu, 620 uyuşturucu hap, 278 gram metamfetamin, 214 gram kokain, 153 gram sentetik uyuşturucu, 67 gram A.M. maddesi, 66 gram eroin, 39 gram skunk, 2 hassas terazi, 2 tabanca, 11 tabanca fişeği ve 70 bin 620 lira nakit para ele geçirildi.

Operasyonlarda gözaltına alınan 87 şüpheliden 29'u, çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.

Kaynak: AA / Emrullah Cesur
