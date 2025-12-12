Haberler

Başkentte toplu taşıma araçlarında unutulan eşyalar sahiplerini bekliyor

Ankara'da toplu taşıma araçlarında unutulan eşyalar, EGO Genel Müdürlüğü'nde sahiplerini bekliyor. 2 yıl boyunca muhafaza edilecek eşyalar, haftalık olarak yayınlanacak listede yer alacak.

Cep telefonu, tablet, bebek arabası, melodika ve matkap gibi çok sayıda eşya, başkentte her gün yüzbinlerce kişinin kullandığı toplu taşıma araçlarında unutuldu.

Ankara Büyükşehir Belediyesinden, EGO otobüsleri, metro ve ANKARAY'da unutulan eşyalara ilişkin açıklama yapıldı.

Açıklamada, her gün yüzbinlerce vatandaşın kullandığı otobüs ve raylı sistemler gibi toplu taşıma araçlarında unutulan eşyaların EGO Genel Müdürlüğü'nde sahiplerini beklediği belirtildi.

Araçlarda unutulan eşyalar arasında, kamp sandalyesi, skuter, bisiklet, bebek arabası, matkap, telefon, fotoğraf makinesi gibi elektronik eşyaların yanı sıra gitar, melodika gibi müzik aletlerinin de bulunduğu aktarıldı.

Eşyaların, 2 yıl yasal bekleme süresince muhafaza edildikten sonra satışa çıkarılacağı bildirildi.

Kayıp eşyaların listesi haftalık olarak yayınlanıyor

Araçlarda unutulan eşyaların listesinin "https://www.ego.gov.tr/tr/kayip/esya" adresinden haftalık olarak yayınlandığı aktarılan açıklamada, en çok unutulan eşyaların cüzdan, gözlük ve kulaklık olduğu kaydedildi.

Açıklamada görüşlerine yer verilen EGO Genel Müdür Yardımcısı Bülent Kılıç ise EGO otobüsleri ile metro ve ANKARAY vagonlarında unutulan eşyaların Medeni Kanun'a göre 2 yıl boyunca muhafaza edildikten sonra satışa çıkarıldığını belirtti.

Kılıç, "Vatandaşlarımızdan ricamız, toplu taşıma araçlarında unuttukları eşya, malzeme, müzik aletleri, her türlü materyalleri burada muhafaza ettiğimiz için bize ulaşmaları. Ulus'ta bulunan Genel Müdürlüğü'müze ait ana binamıza gelerek ya da 0 312 306 78 71'i aradıklarında kayıp eşyalarına ulaşabileceklerdir. Amacımız satışa çıkarmaktan ziyade vatandaşın mağduriyetini gidermek. Onun için de bu konuda da titiz şekilde çalışıyoruz." ifadelerini kullandı.

Kaynak: AA
