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Ankara'da ucuz kaşar peyniri izdihamı! Kolinin açılmasıyla neredeyse birbirlerini eziyorlardı

Güncel Haberler

Ankara'da bir markette çekilen görüntü hayat pahalılığını gözler önüne serdi. İndirime giren kaşar peynirlerden almak isteyen vatandaşlar, market çalışanlarının açtıkları kolilere hücum ederken, o anlar anbean cep telefonu kamerasına yansıdı.

Ankara'da cep telefonuyla kaydedilen ve çok sayıda kullanıcının sosyal medya hesapları üzerinden paylaştığı bir video büyük ses getirdi.

İNDİRİM HABERİNİ ALAN MARKETE AKIN ETTİ

Hayat pahalılığını gözler önüne seren görüntülerde, bir markette indirimli satılacağı duyurulan kaşar peyniri alabilmek için görevlinin açtığı koliye hücum eden vatandaşlar yer aldı.

NEREDEYSE BİRBİRLERİNİ EZİYORLARDI

Kolinin açılmasıyla soluğu markette alan çok sayıda kişi, son dönemde fiyatı iyiden iyiye yükselen kaşar peyniri daha uygun fiyata alabilmek için nerdeyse birbirlerini eziyordu.

Erdem Aksoy
Erdem Aksoy
Gündem Editörü Haberler.com - Güncel

Sosyal Medya Ankara Güncel Haberler

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Yorumlar (3)

elmor:

Sanki ülkede aşırı pahalılık varmış gibi haber yapılıyor, pandemiden dolayı biraz pahalılık var ama o kadar aşırı değil, abartmayın.

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A B:

Kaç liraya satıldı ki bu kadar izdiham oldu

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Lezzet Kayseri:

Şunların haline bak güler misin ağlarmısın. Sizin karnınız değil gözünüz aç. Karnınız aç olsa ekmek almak için bu izdihamı yapardınız. Ahlaktan görgüden uzak bir toplum yetişiyor. Yazık

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500
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