Mansur Yavaş'ın ucuz et satışı için hayata geçirdiği mobil markete, vatandaştan yoğun ilgi! Kuyruk oluştu

Ankara Büyükşehir Belediyesi, Ramazan ayı sonuna kadar 25 ilçede uygun fiyatlı et satışı yapacağı Başkent Mobil Market'i kurdu. Marketin ilk hizmet noktası olan Sıhhiye'de vatandaşlar uzun kuyruklar oluşturdu. Başkent Mobil Market'te kıyma 139,5 TL'den, kuşbaşı ise 149,5 TL'den satılıyor.

Ankara Büyükşehir Belediyesi vatandaşların ucuz et yemesi için harekete geçti. Bu kapsamda 25 ilçede Ramazan ayı sonuna kadar ucuz et satacak "Başkent Mobil Market" hizmet vermeye başladı.

KIYMANIN KİLOSU 139.50 TL'DEN SATILIYOR

Mobil markette kuşbaşı 149.50 TL; kıyma ise 139.50 TL'den satışa sunuldu. Ayrıca belediyenin hizmetinden çok sayıda Ankaralının yararlanabilmesi için kişi başı et satışı 2 kilogram ile sınırlı kaldı.

MARKET OTOBÜSLERDEN OLUŞTURULDU

Öte yandan vatandaşlar ucuz ete yoğun ilgi gösterdi, marketin önünde uzun kuyruklar oluştu. Başkent Mobil Market gün içerisinde 10.00-17.00 saatleri arasında açık olacak.