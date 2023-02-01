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Mansur Yavaş'ın ucuz et satışı için hayata geçirdiği mobil markete, vatandaştan yoğun ilgi! Kuyruk oluştu

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Ankara Büyükşehir Belediyesi, Ramazan ayı sonuna kadar 25 ilçede uygun fiyatlı et satışı yapacağı Başkent Mobil Market'i kurdu. Marketin ilk hizmet noktası olan Sıhhiye'de vatandaşlar uzun kuyruklar oluşturdu. Başkent Mobil Market'te kıyma 139,5 TL'den, kuşbaşı ise 149,5 TL'den satılıyor.

Ankara Büyükşehir Belediyesi vatandaşların ucuz et yemesi için harekete geçti. Bu kapsamda 25 ilçede Ramazan ayı sonuna kadar ucuz et satacak "Başkent Mobil Market" hizmet vermeye başladı.

Mansur Yavaş'ın ucuz et satışı için hayata geçirdiği mobil markete, vatandaştan yoğun ilgi! Kuyruk oluştu

KIYMANIN KİLOSU 139.50 TL'DEN SATILIYOR

Mobil markette kuşbaşı 149.50 TL; kıyma ise 139.50 TL'den satışa sunuldu. Ayrıca belediyenin hizmetinden çok sayıda Ankaralının yararlanabilmesi için kişi başı et satışı 2 kilogram ile sınırlı kaldı.

Ankara Büyükşehir Belediyesi, Ramazan ayı sonuna kadar ucuz et satışı yapacak 25 mobil market kurdu

MARKET OTOBÜSLERDEN OLUŞTURULDU

Öte yandan vatandaşlar ucuz ete yoğun ilgi gösterdi, marketin önünde uzun kuyruklar oluştu. Başkent Mobil Market gün içerisinde 10.00-17.00 saatleri arasında açık olacak.

Mansur Yavaş'ın ucuz et satışı için hayata geçirdiği mobil markete, vatandaştan yoğun ilgi! Kuyruk oluştu

Haberler.com / Yavuz Selvi - Güncel

Ankara Kıyma Güncel Haberler

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Yorumlar (2)

sade vatandaş:

böyle bir hizmet verilebiliyorsa belediyeye ait alanlarda sabit ekmek büfesi gibi yapılar kurulup satışlar orada yapılsa daha iyi ve sağlıklı olur

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Reis şeker:

Aday yapacaklar herhalde milleti düşünmek için seçimi beklediğine göre yavaş denen şahsi biz bir hizmetini görmesekte sessiz sessiz şova koşuyor

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