Ankara'da Türkiye Güzellik Yarışması Düzenlendi
Akyurt ilçesinde Kızılelma Gloster Kulübü tarafından düzenlenen Türkiye Güzellik Yarışması'na 100 katılımcı ve 921 Gloster ırkı kanarya katıldı. Yarışmanın en güzel kuşu 'Best in show' unvanını Burak Nalbant'a ait kanarya kazandı.
Ankara'nın Akyurt ilçesinde Türkiye Kanarya ve Kafes Kuşları Federasyonuna bağlı Kızılelma Gloster Kulübünce Türkiye Güzellik Yarışması düzenlendi.
Güzelhisar Mahallesi'nde gerçekleştirilen etkinlikte, Türkiye'nin dört bir yanından gelen 100 katılımcı, 921 Gloster ırkı kanaryalarını, güzellik dalında yarıştırdı.
Uluslararası hakemlerin değerlendirmeleri sonunda "Best in show" unvanını alarak en güzel kanarya seçilen kuşun sahibi Ankara'nın Akyurt ilçesi Yıldırım Mahallesi'nden Burak Nalbant oldu.
Kaynak: AA / Emre Akkaya - Güncel