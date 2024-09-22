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Ankara'da Trafik Kazası: Motosiklete Çarpan Sürücü Kaçtı

Ankara'da Trafik Kazası: Motosiklete Çarpan Sürücü Kaçtı
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Ankara Etimesgut'ta bir otomobil, aniden sağa manevra yapan başka bir araca çarpan motosikleti durdurdu. Kaza sonrası otomobil ve motosiklet sürücüsü, ani manevra yapan sürücüye tepki göstererek araca saldırdı. Kazayı yara almadan atlatan sürücü, kırmızı ışıkta geçerek olay yerinden kaçtı.

ANKARA'da orta şeritteki otomobilin aniden sağa manevra yapması nedeniyle duran motosiklete, arkadan gelen başka bir otomobil çarptı. Kaza yapan otomobil ve motosiklet sürücüsünün saldırdığı diğer otomobil sürücüsü, kırmızı ışıkta geçerek hızla bölgeden uzaklaşırken, olay anı araç kamerasına yansıdı.

Kaza, saat 12.00 sıralarında Etimesgut ilçesi Oğuzlar Mahallesi'nde meydana geldi. Prof. Dr. Necmettin Erbakan Caddesi'nde orta şeritte seyir halinde olan 06 FN 5922 plakalı otomobilin sürücüsü, aniden sağa manevra yaptı. Bu sırada sağ şeritte bulunan motosiklet sürücüsü de üzerine gelen araç nedeniyle fren yaparak durdu. Hemen arkasındaki 06 HA 2253 plakalı başka bir otomobil de ani fren yapan motosiklete çarptı. Kazayı yara almadan atlatan otomobil ve motosiklet sürücüsü, araçlarından inerek ani manevra yapan sürücüye tepki göstererek araca saldırdı. Otomobil sürücüsü kırmızı ışıkta geçerek hızla bölgeden uzaklaşırken, o anlar bir aracın kamerasına yansıdı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel

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