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Ankara'da Trafik Kazası: Bir Sürücü Hayatını Kaybetti
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Ankara'nın Etimesgut ilçesinde bariyerlere çarpan otomobilin sürücüsü P. Ü. olay yerinde hayatını kaybetti. Kaza ile ilgili inceleme başlatıldı.

Ankara'nın Etimesgut ilçesinde bariyerlere çarpan otomobil sürücüsü hayatını kaybetti.

Etimesgut istikametinde Sanayi Bulvarı üzerindeki AŞTİ Kavşağı'nda seyir halinde olan P. Ü. yönetimindeki 06 EZD 684 plakalı otomobil, henüz belirlenemeyen nedenle bariyerlere çarptı.

Durumun bildirilmesi üzerine, olay yerine polis ve 112 Acil Sağlık ekipleri sevk edildi.

Ekipler, yaptıkları incelemede, araç sürücüsü P. Ü'nün olay yerinde hayatını kaybettiğini belirledi.

Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

Kaynak: AA / Buğrahan Ayhan - Güncel
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