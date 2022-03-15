Ankara'da toplu ulaşıma zam protestosu! Çok sayıda öğrenci gözaltında - Haberler

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Ankara'da toplu ulaşıma zam protestosu! Çok sayıda öğrenci gözaltında

Haberler.com - Emre İliksiz - Güncel
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Ankara'da toplu ulaşıma gelen zamları protesto etmek için öğrenciler, Kızılay'daki metro istasyonunda protesto eylemi gerçekleştirdi. Bir grup öğrencinin kart basmadan turnikeden atlaması üzerine gerçekleşen polis müdahalesinde çok sayıda öğrenci gözaltına alındı.

Akaryakıt fiyatlara art arda gelen zamların ardından özel halk otobüsleri ve dolmuşçu esnafı kontak kapatma eyleminde bulunmuştu. 15 Mart itibariyle ise Ankara'da toplu ulaşıma yapılan zam yapıldı. Buna göre UKOME'de alınan karara göre Başkent'te tam bilet ücreti 4.50 TL'den 6.50 TL'ye, öğrenci bileti ise 2.50 TL'den 3.50 TL'ye yükseldi.

ÖĞRENCİLERDEN ZAM EYLEMİ

Toplu ulaşıma gelen zamların ardından Ankara'da öğrenciler, Kızılay'daki metro istasyonunda eylem gerçekleştirdi. Protestoda "Krizin faturası patronlara" ve "Zam zam nereye kadar bitti buraya kadar" sloganları atıldı. Taşınan pankartlarda ise "Yetersiz Bakiye" yazıları dikkat çekti.

Ankara'da toplu ulaşıma zam protestosu! Çok sayıda öğrenci gözaltında

TURNİKEDEN ATLADILAR

Bir grup öğrenci ise kart basmadan turnikeden atlayarak metroya binmeye çalıştı. Polisin müdahalesi sonucu çok sayıda öğrenci gözaltına alınarak ifadeleri alınmak üzere emniyete götürüldü.

Ankara'da toplu ulaşıma zam protestosu! Çok sayıda öğrenci gözaltında

Emre İliksiz
Haberler.com Haberler.com - Güncel

Ankara, Zam, Güncel, Haberler

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