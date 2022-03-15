Ankara'da toplu ulaşıma zam protestosu! Çok sayıda öğrenci gözaltında
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Ankara'da toplu ulaşıma gelen zamları protesto etmek için öğrenciler, Kızılay'daki metro istasyonunda protesto eylemi gerçekleştirdi. Bir grup öğrencinin kart basmadan turnikeden atlaması üzerine gerçekleşen polis müdahalesinde çok sayıda öğrenci gözaltına alındı.
Akaryakıt fiyatlara art arda gelen zamların ardından özel halk otobüsleri ve dolmuşçu esnafı kontak kapatma eyleminde bulunmuştu. 15 Mart itibariyle ise Ankara'da toplu ulaşıma yapılan zam yapıldı. Buna göre UKOME'de alınan karara göre Başkent'te tam bilet ücreti 4.50 TL'den 6.50 TL'ye, öğrenci bileti ise 2.50 TL'den 3.50 TL'ye yükseldi.
ÖĞRENCİLERDEN ZAM EYLEMİ
Toplu ulaşıma gelen zamların ardından Ankara'da öğrenciler, Kızılay'daki metro istasyonunda eylem gerçekleştirdi. Protestoda "Krizin faturası patronlara" ve "Zam zam nereye kadar bitti buraya kadar" sloganları atıldı. Taşınan pankartlarda ise "Yetersiz Bakiye" yazıları dikkat çekti.
TURNİKEDEN ATLADILAR
Bir grup öğrenci ise kart basmadan turnikeden atlayarak metroya binmeye çalıştı. Polisin müdahalesi sonucu çok sayıda öğrenci gözaltına alınarak ifadeleri alınmak üzere emniyete götürüldü.
Ukrayna - Rusya savaşı bittiğinde #benzin ve #motorin fiyatları düşer mi?— Haberler (@Haberler) March 15, 2022