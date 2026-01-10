Haberler

Ankara'da tıra çarpan otomobilin sürücüsü hayatını kaybetti

Ankara Çevreyolu'nda bir otomobilin tıra arkadan çarpması sonucu sürücü O.K. hayatını kaybetti. Çarpma sonrası aracın alev almasıyla birlikte olay yerine acil servis, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

Başkentte tıra arkadan çarpan otomobilin sürücüsü yaşamını yitirdi.

Alınan bilgiye göre, Ankara Çevreyolu istikameti Etlik mevkisinde O.K. idaresindeki 06 EYP 871 plakalı otomobil, 67 EK 377 plakalı tırın dorsesine arkadan çarptı.

Çarpmanın etkisiyle dorsenin altına sıkışan araç, kısa sürede alev aldı.

İhbar üzerine olay yerine 112 Acil Servis, polis, itfaiye ve karayolları ekipleri sevk edildi.

Sağlık ekipleri, otomobilin sürücüsü O.K'nin hayatını kaybettiğini belirledi.

Cenaze, olay yerindeki incelemenin ardından cenaze aracıyla morga götürüldü.

