Ankara'da TIR'a Arkadan Çarpan Otomobilde 2 Kişi Hayatını Kaybetti

Etimesgut ilçesinde meydana gelen kazada, bir otomobilin TIR'a arkadan çarpması sonucu 2 kişi hayatını kaybetti, 1 kişi ise ağır yaralandı.

ANKARA'nın Etimesgut ilçesinde TIR'a arkadan çarpan otomobildeki 2 kişi hayatını kaybederken, 1 kişi ağır yaralandı.

Kaza, gece saatlerinde Ankara Çevreyolu İstanbul istikameti Eryaman mevkiinde meydana geldi. B.K. idaresindeki 06 KLS 68 plakalı otomobil, 17 ZC 171 plakalı TIR'a arkadan çarptı. Çarpışmanın şiddetiyle otomobil, TIR'ın dorsesinin altına sıkıştı. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık, itfaiye, polis ve karayolları ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrollerde demir yığınına dönüşen otomobildeki sürücü B.K ve yanındaki E.D.'nin hayatını kaybettiği belirlenirken, kazada ağır yaralanan M.C. ise ambulansla Sincan Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Dorsenin altına sıkışan otomobil, vinç yardımıyla TIR'dan ayrıldı. İtfaiye ekipleri tarafından sıkıştıkları yerden çıkarılan 2 kişinin cenazeleri otopsi için morga götürüldü.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
