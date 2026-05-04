Ankara'da Tenekeciler Caddesi'nde "Sokak Sağlıklaştırma Projesi" başlatıldı

Ankara Büyükşehir Belediyesi (ABB), Sobacılar Çarşısı olarak da bilinen Tenekeciler Caddesi'nde tarihi dokuyu korumak ve turizme kazandırmak amacıyla "Sokak Sağlıklaştırma Projesi" başlattı.

ABB'den yapılan açıklamaya göre, proje kapsamında sokakta 6'sı tescilli olmak üzere toplam 28 binada cephe iyileştirme yapılacak, cadde genelinde görsel kirliliğe neden olan tabelalar da tek tipleştirilerek standartlara uygun hale getirilecek.

Açıklamada görüşlerine yer verilen ABB Kültür ve Tabiat Dairesi Başkanlığı Uygulama Denetim Şube Müdürlüğü Yapı Denetim Şefi Hüner Yonga, projenin Tenekeciler Caddesi'ni özgün karakterini koruyarak iyileştirmeyi amaçladığını kaydetti.

Yonga, düzenlemelerle görsel kirliliğin önüne geçileceğini belirterek, "Böylece sokak bütünlüğü sağlanacak ve bölgenin turistik cazibesi artırılacak." ifadesini kullandı.