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Ankara'da Tehlikeli Trafik İnatlaşması

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Ankara'da trafikte inatlaşıp tehlikeli hareketler yapan otomobil sürücüsü ile oto kurtarıcı sürücüsünün ehliyetine el konuldu.

ANKARA'da trafikte inatlaşıp tehlikeli hareketler yapan otomobil sürücüsü ile oto kurtarıcı sürücüsünün ehliyetine el konuldu. Olay, cep telefonu kamerasına yansıdı.

Olay, dün saat 14.00 sıralarında Çankaya ilçesi Dumlupınar Bulvarı Ümitköy Kavşağı mevkisinde meydana geldi. Ümitköy yönüne giden 06 EAZ 854 plakalı otomobil ile 06 DDT 486 plakalı oto kurtarıcının sürücüleri, trafikte yol verme nedeniyle inatlaştı. Ankara'nın en işlek bulvarında tehlikeli hareketler yaparak, birbirlerinin önüne geçen iki sürücünün bu davranışları, başka bir sürücü tarafından cep telefonu kamerası ile görüntülendi. Görüntünün sosyal medyada paylaşılması üzerine iki sürücü, Ankara Trafik Şube Müdürlüğü ekiplerince tespit edilip, sürücü belgelerine el konuldu. Ayrıca trafiği tehlikeye düşürdükleri gerekçesiyle de haklarında işlem yapıldı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel

Dumlupınar Çankaya Ümitköy Ankara Güvenlik Ceza Trafik Güncel Haberler

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