Ankara'da Tefecilik ve Tehdit Operasyonu: 4 Tutuklama

ANKARA'da, polisin operasyonunda, 'tefecilik' ve 'tehdit' suçlarından gözaltına alınan 5 şüpheliden 4'ü, tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Mali Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerinin yaptığı çalışmada; 6 şüphelinin, ekonomik sıkıntı içindeki kişilere yüksek miktarlarda faiz uygulayarak, senet karşılığı para verdikleri, borcunu ödeyemeyenleri ve ailelerini tehdit ederek, şiddet yoluyla tahsilat yaptıkları tespit edildi. Şüphelilerin 1 kişiye 15 bin TL karşılığında 200 bin TL tutarında senet imzalattıkları, icra yoluyla muvafakatname verdirerek, emekli maaşına el koydukları ve bu yöntemlerle toplamda 16 kişiyi mağdur ettikleri saptandı. Ayrıca şüphelilerden 3'ünün 2022'de düzenlenen operasyonda, 'Suç işlemek amacıyla örgüt kurmak', 'Tefecilik' ve 'Nitelikli yağma' suçlarından tutuklandığı, 5 ay sonra adli kontrol şartıyla tahliye oldukları ve tefecilik faaliyetlerine aynı şekilde devam ettikleri belirlendi. Çalışmalar sonucunda 6 şüpheliye yönelik eş zamanlı operasyon gerçekleştirildi. Operasyonda, 5 şüpheli yakalanıp gözaltına alınırken, 1 şüphelinin ise cezaevinde olduğu tespit edildi. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 5 şüpheliden 1'i adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı, 4'ü çıkarıldığı mahkemede tutuklandı.