Ankara'daki tefecilik operasyonunda gözaltına alınan 3 kişi tutuklandı

Ankara'da, "suç işlemek amacıyla örgüt kurmak, yönetmek ve örgüte üye olmak" ile "tefecilik" suçlarına yönelik operasyonda gözaltına alınan 7 şüpheliden 3'ü tutuklandı.

Ankara Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı koordinasyonunda, Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince, "tefecilik" suçunu örgütlü olarak işledikleri tespit edilen şüphelilere yönelik çalışma başlatıldı.

Bu kapsamda 16 Haziran 2026'da düzenlenen operasyonda 7 şüpheli yakalandı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden 3'ü dün tutuklandı.