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Soylu, Cübbeli Ahmet Hoca ile görüştü

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AK Parti İstanbul Milletvekili Süleyman Soylu, Hoca Ahmet Yesevi Derneği'ni (HAYDER) ziyaret ederek kamuoyunda "Cübbeli Ahmet Hoca" olarak bilinen Ahmet Mahmut Ünlü ile bir araya geldi. Soylu, görüşmede Suriye’ye yönelik yardım faaliyetlerinden toplumsal konulara kadar birçok başlığın ele alındığını belirtti.

(ANKARA) - AK Parti İstanbul Milletvekili Süleyman Soylu, Hoca Ahmet Yesevi Derneği'ni (HAYDER) ziyaret ederek kamuoyunda "Cübbeli Ahmet Hoca" olarak bilinen Ahmet Mahmut Ünlü ile bir araya geldi. Soylu, görüşmede Suriye'ye yönelik yardım faaliyetlerinden toplumsal konulara kadar birçok başlığın ele alındığını belirtti.

Soylu, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, Hoca Ahmet Yesevi Derneği'nin (HAYDER) onursal başkanlığını yürüten Ahmet Mahmut Ünlü ile görüştüğünü duyurdu.

Soylu paylaşımında şu ifadelere yer verdi:

"Bugün, onursal başkanlığını yürüttüğü HAYDER'i ziyaret ederek Ahmet Mahmut Ünlü Hocaefendi ile bir araya geldik."

Kendilerinin kıymetli sohbetinden istifade ettiğimiz bu güzel buluşmada, nazik ev sahiplikleri dolayısıyla HAYDER Başkanı İlyas Şişik Bey'e teşekkür ediyorum.

Ayrıca, Suriye'de kardeşlerimize yönelik hayır ve yardım faaliyetlerinde ortak yolduğu gayretlere bizzat şahit olduğum ve birlikte çalışma imkanı bulduğumuz KIYAMDER Başkanı Emin Demir'in de katıldığı görüşmede birçok konuyu samimiyetle değerlendirme fırsatı bulduk.

Başta Ahmet Mahmut Ünlü Hocaefendi olmak üzere, nazik ev sahiplikleri ve misafirperverlikleri dolayısıyla HAYDER ailesine gönülden teşekkür ediyorum.

Allah kendilerinden razı olsun."

Kaynak: ANKA
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