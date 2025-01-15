Ankara'da Tarihi Eser Kaçakçılığı Operasyonu: 2 Gözaltı
Ankara'da jandarma ekiplerinin düzenlediği operasyonda, tarihi eser niteliği taşıyan 530 obje ve sikke ele geçirildi. İki kişi gözaltına alındı.
Ankara'da jandarma ekiplerince düzenlenen tarihi eser kaçakçılığı operasyonunda 2 kişi gözaltına alındı.
Ankara İl Jandarma Komutanlığı İstihbarat ve KOM Şube Müdürlüğü ekiplerince Bala ilçesinde bir adrese operasyon düzenlendi.
Adresteki aramada, tarihi eser niteliği taşıyan 530 obje ve sikke ele geçirildi.
Gözaltına alınan S.B. ve S.Y'nin jandarmadaki işlemleri sürüyor.
Kaynak: AA / Cankut Taşdan - Güncel