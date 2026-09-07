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Ankara'da taksi durağındaki darp olayına ilişkin 2 şüpheli yakalandı

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Ankara'nın Keçiören ilçesinde taksi durağındaki 2 şoförü darbettikleri öne sürülen 2 şüpheli yakalandı.

Ankara'nın Keçiören ilçesinde taksi durağındaki 2 şoförü darbettikleri öne sürülen 2 şüpheli yakalandı.

İddiaya göre, 5 Eylül gecesi Esertepe Mahallesi Ahmet Şefik Kolaylı Caddesi'ndeki bir taksi durağına gelen M.K. ve E.Ü, durakta bulunan şoförlerden araç istedi.

Şoförlerin "durakta araç bulunmadığını ve istirahat ettiklerini" belirtmesi üzerine taraflar arasında tartışma çıktı. Alkollü oldukları öne sürülen şüpheliler, tartışmanın büyümesi üzerine taksi şoförleri S.Y. ve R.S'yi darbetti.

Olayın ardından bölgeden kaçan şüphelilerin saldırı anı, taksi durağının güvenlik kamerasınca kaydedildi.

Keçiören İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerince başlatılan çalışma sonucu M.K. ve E.Ü. gözaltına alındı.

Şüphelilerin emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildiği öğrenildi.

Kaynak: AA
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