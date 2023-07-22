Ankara'da Tabancayla Cinayet: 2 Yaralı, 1 Ölü

Ankara'da Erdinç Çelik, dini nikahla birlikte yaşadığı kadının oğlu ve kuzenini tabancayla yaralayıp intihar etti. Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.

ANKARA'da Erdinç Çelik (41) dini nikahla birlikte yaşadığı kadının oğlu Muratcan A. (22) ve onun kuzeni Kürşat M.'yi (21) tabancayla yaralayıp, aynı silahla yaşamına son verdi.

Olay, dün akşam saatlerinde Keçiören ilçesi Yozgat Bulvarı'nda meydana geldi. Uyuşturucu madde bağımlısı olduğu iddia edilen Erdinç Çelik ile dini nikahla birlikte yaşadığı Zeynep A.'nın oğlu Muratcan A. ve kuzeni Kürşat M. arasında evde bilinmeyen nedenle tartışma çıktı. Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine Erdinç Çelik, üzerindeki tabancayı çıkarıp Muratcan A. ve Kürşat M.'ye ateş etti, ardından da namluyu başına dayayarak tetiği çekti.

Komşuların ihbarıyla olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekibinin yaptığı kontrolde Erdinç Çelik'in hayatını kaybettiği belirlendi. Yaralanan kuzenler ise hastaneye kaldırılarak tedaviye alındı.

Zeynep A., emniyetteki ifadesinde olay sırasında evde bulunmadığını söyledi. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.