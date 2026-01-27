Ankara Emek ve Demokrasi Güçleri: Cihatçı Saldırılara Karşı Mücadelemizi Sürdüreceğiz

(ANKARA)- Ankara Emek ve Demokrasi Güçleri, Suriye'nin kuzeyinde yaşananları protesto etmek amacıyla düzenledikleri eylemde, "Sivil faşist çetelere, cihatçı saldırılara, devlet şiddetine ve savaş politikalarına karşı mücadelemizi sürdüreceğimizi ilan ediyoruz" dedi.

Ankara Emek ve Demokrasi Güçleri, Suriye'nin kuzeyinde yaşananları protesto etmek amacıyla Yüksel Caddesi'nde toplandı.

Eylemciler protesto sırasında "Her yer Rojava her yer direniş", "Emperyalizme düşman; halklar kardeştir" ve "Jin jiyan azadi" sloganları attı.

Ankara Emek ve Demokrasi Güçleri adına basın açıklaması yapan DEM Parti Ankara İl Eş Başkanı Fatih Kanat, şunları kaydetti:

"6 Ocak günü, IŞİD artığı zihniyetin 'cihat' anlayışıyla Halep'te Kürt ve Süryani mahallelerine başlattığı saldırılar giderek yoğunlaşmış, vahşet boyutuna ulaşmıştır. Gelinen aşamada Kobani kenti kuşatma altına alınmış; su, gıda, internet ve elektrik hatları kesilmiş, bunun sonucunda 5 çocuk donarak yaşamını yitirmiştir. Bölgede yaşayan tüm halklar açık bir soykırım tehdidiyle karşı karşıyadır.

"Diyar Koç yoğun bakımda"

Bu saldırılara karşı Türkiye'nin onlarca ilinde savaşa ve halklara yönelik saldırılara karşı protesto eylemleri düzenlenmektedir. Ancak bu meşru ve haklı eylemlere kolluk güçleri tarafından orantısız ve hukuka aykırı güç kullanılarak müdahale edilirken; işkence ve kötü muamele uygulanmış, yüzlerce kişi gözaltına alınmış, onlarca kişi tutuklanmıştır. Bu işkencelerin bir örneği olan 'Diyar Koç', Mardin'in Nusaybin ilçesinde kolluk kuvvetleri tarafından işkence edilerek gözaltına alınmış, tedavisi tamamlanmadan hakkında tutuklama kararı verilmiştir. Bugün gelen bilgilere göre; Diyar Koç'un götürüldüğü Diyarbakır Cezaevi'nde durumunun cezaevi yönetimi tarafından kritik görülmesi üzerine Ankara'ya sevk edildiğini ve yoğun bakımda olduğunu öğrenmiş bulunmaktayız. Öte yandan Gebze'de bir kadın sağlık emekçisinin saçını örmesi "suç" sayılarak gözaltına alınması ve hakkında soruşturma başlatılması, baskının ve keyfiyetin ulaştığı boyutu açıkça gözler önüne sermektedir.

"Kobanili genç Baran Abdi saldırının hedefi olmuş ve katledilmiştir"

Son olarak Mersin'in Tarsus ilçesinde gerçekleştirilen protesto eylemine yönelik silahlı, sivil faşist bir saldırı düzenlenmiş; balkondan eylemi izleyen, 2014 yılında IŞİD saldırıları nedeniyle ailesiyle birlikte Türkiye'ye sığınmak zorunda kalan Kobanili genç Baran Abdi bu saldırının hedefi olmuş ve katledilmiştir.

Tarsus'ta ve diğer yerlerde yaşanan bu insanlık suçları rastlantı ya da anlık öfkenin sonucu değildir. Bunlar, siyasi iktidarın yıllardır sürdürdüğü savaşçı ve cihatçı güçleri besleyen Suriye politikasının doğrudan sonucudur. Özgür basının susturulmaya çalışılmasının, yerine cihatçı çeteleri meşrulaştıran bir ana akım medya düzeninin kurulmasının; kadınlara ve LGBTİ+'lara yönelik nefret söylemlerinin yaygınlaştırılmasının; işçilerin ve emekçilerin açlığa, yoksulluğa ve güvencesizliğe mahküm edilmesinin; sermayenin çıkarlarının halkların yaşamının önüne konulmasının kaçınılmaz sonucudur. Kürtleri, Alevileri, Rumları, Ermenileri ve diğer tüm halkları ve inançları yok sayan, farklı olanı tehdit olarak gören zihniyetin geldiği yerdir.

"11 yıl önce IŞİD barbarlığı yenilgiye uğratılmıştır"

Bugün emperyalist güçlerin çıkarları ve paylaşım hedefleri doğrultusunda hedef alınan Rojava Devrimi, yalnızca orada yaşayan halkları değil; kadın özgürlüğünü, halkların eşit ve birlikte yaşam iradesini, enternasyonalist dayanışmayı hedef almaktadır. Bundan 11 yıl önce, kadınların öncülüğünde halkların ortak mücadelesi ve enternasyonal dayanışmayla IŞİD barbarlığı yenilgiye uğratılmıştır. Bugün tehdit altında olan tam da bu kazanımlar ve değerlerdir.

"Cihatçı saldırılara karşı mücadelemizi sürdüreceğimizi ilan ediyoruz"

Bizler Emek ve Demokrasi Güçleri olarak; kadın özgürlüğüne, halkların eşit ve ortak yaşam mücadelesine, barışa ve enternasyonalist dayanışmaya sahip çıkıyoruz. Sivil faşist çetelere, cihatçı saldırılara, devlet şiddetine ve savaş politikalarına karşı mücadelemizi sürdüreceğimizi ilan ediyoruz. Baran Abdi'nin katledilmesinin hesabını sormaktan, Rojava halklarıyla dayanışmayı büyütmekten ve bu karanlık düzen karşısında yan yana durmaktan vazgeçmeyeceğiz."