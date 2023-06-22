Ankara'da Sultan Irmak davası devam ediyor

Ankara'da erkek arkadaşının evinde başından vurulmuş halde bulunan Sultan Irmak'ın ölümüne ilişkin 3 sanığın yargılanmasına devam edildi.

Ankara 21. Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki duruşmaya, tutuklu sanıklar Berk Tekcan, Hacı Yakup Karaca, Kadir Çeribaşı ve maktul Sultan Irmak'ın (29) yakınları ile taraf avukatları katıldı.

Mahkeme Heyeti Başkanı Abdullah Fırat Gedik, önceki celse alınan ara karar gereği dava dosyasına gelen evrakı okudu, ardından sanıklara söz verdi.

Sanıklardan Sultan Irmak'ın sevgilisi Tekcan, önceki savunmalarını yinelediğini belirterek, Irmak'ın intihar ettiğini, ölümünden sorumlu olmadığını iddia etti.

Sanık Karaca da maktulün o gece intihar etmek istediğini ancak buna engel olduklarını ileri sürerek, "Daha sonra Sultan yanımızdan ayrıldı. Yaklaşık 5 dakika sonra patlama sesi geldi. İçeri girdiğimizde Sultan yatıyordu, Berk bize 'Hiçbir yere dokunmayın.' dedi. Ambulansı çağırdıktan sonra evden çıktık." dedi.

Sanık Çeribaşı ise Kırşehir'de yaşadığını, davet üzerine olay tarihinde Ankara'ya geldiğini, Sultan'ın ölüm anına şahit olmadığını, iddia edildiği gibi kimseyi öldürmediğini savundu.

Cumhuriyet savcısı, sanık beyanlarının alınmasının ardından esas hakkındaki son görüşünü açıkladı. Esas hakkındaki mütalaasında, 3 Mayıs 2023'te Çankaya 10 Nisan Polis Merkezi Amirliği ekiplerinin ihbar üzerine gittikleri Budapeşte Caddesi'ndeki evde Irmak'ın cansız bedeniyle karşılaştığını belirten savcı, başına isabet eden kurşunla hayatını kaybettiği belirlenen Irmak'ın cesedinin yanında tabanca bulunduğunu aktardı.

Ekiplerin, binanın güvenlik kamera kayıtlarından Berk Tekcan, Hacı Yakup Karaca ve Kadir Çeribaşı'nın olay yerinden uzaklaştığını tespit ettiği aktarılan mütalaada, Kadir Çeribaşı'nın eli ve Berk Tekcan'ın montunda barut artığı tespit edildiğine işaret edildi.

Sultan Irmak'ın erkek arkadaşına müebbet hapis istemi

Söz konusu mütalaada, uzmanlık ve Adli Tıp Kurumu raporlarına göre Irmak'ın ölümünün intihar olmayacağına vurgu yapılarak, olay esnasında sanık Tekcan'ın diğer sanıkların bulunduğu salondan ayrıldıktan sonra silah sesinin geldiği kaydedildi.

Sanıklar Karaca ve Çeribaşı'nın Irmak'ın hayatını kaybettiği odaya girdiklerinde maktulün yanında sanık Tekcan'ı gördüklerini anlattıkları bildirilen mütalaada, dosya kapsamı ve diğer sanıkların anlatımı doğrultusunda Irmak'ın, Tekcan tarafından öldürüldüğünün anlaşılması sebebiyle Tekcan'ın "kasten öldürme" suçundan müebbet hapsi, cinayeti birlikte işlediklerine dair yeterli delil elde edilemeyen Karaca ve Çeribaşı'nın beraatı istendi.

Mahkeme heyeti, avukatların savunmalarını hazırlaması amacıyla süre verilmesine ve tutuklu sanıkların bu halinin devamına karar vererek, duruşmayı erteledi.