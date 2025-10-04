Haberler

Ankara'da Su Kesintisi Vatandaşları Zor Duruma Soktu

Ankara'da Su Kesintisi Vatandaşları Zor Duruma Soktu
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Başkent Ankara'da Kesikköprü hattındaki arıza nedeniyle su kesintileri yaşanıyor. Mamak ilçesindeki vatandaşlar, su ihtiyacını karşılamak için çeşmelerden su dolduruyor. Yetkililer arızanın giderileceğini belirtse de, bölge sakinleri durumdan şikayetçi.

Ankara'nın Mamak ilçesinde su kesintisi nedeniyle vatandaşlar çeşmelerden su dolduruyor.

Kesikköprü hattında yaşanan arıza nedeniyle Ankara'ya verilen su miktarının yarı yarıya azalması sonucu başkentte 29 Eylül'den bu yana dönüşümlü su kesintileri uygulanıyor.

Ankara Su ve Kanalizasyon İdaresi (ASKİ) ekiplerince arızanın giderilmesine yönelik çelik boru hattı döşeme çalışmaları ise devam ediyor.

Kent genelindeki su kesintilerinden etkilenen Mamak'taki vatandaşlar, su ihtiyacını ilçede bulunan kaynak suyu çeşmelerinden gidermeye çalışıyor.

Su kesintisinden etkilenen İbrahim Dolaman, "Buradan üç beş kova su alıp gideceğiz. İhtiyacımızı karşılamıyor elbette, sadece çocukların lavabo ihtiyacını karşılıyor. Yetkililerden ricam, bu işe bir an önce çözüm bulsunlar." dedi.

Son bir haftadır su sorunu yaşadıklarını aktaran mahalle sakini Ferhat Şişman ise "Yetkililere şunu söylemek istiyorum. Faturalarımıza bakıyoruz. Kullandığımız su 300 lira, gelen fatura 700 lira. Bu patlama işi, yapım işinde gece gündüz çalışılır yapılır. Bitmez arıza bir haftadır?" ifadelerini kullandı.

Öte yandan, Ankara Büyükşehir Belediyesinden (ABB) kesintilere ilişkin yapılan açıklamada, Kesikköprü hattında meydana gelen boru patlaması sonrası başlatılan çalışmaların büyük ölçüde tamamlandığı ve yarından itibaren bu hattan şehre yeniden su verilmeye başlanacağı bildirilmişti.

Kaynak: AA / Emrullah Cesur - Güncel
İsrail'in alıkoyduğu 36'sı Türk 137 aktivist İstanbul'da

Türkiye'nin beklediği uçak İstanbul'a indi
Sumud Filosu'nda yer alan İkbal Gürpınar: Tuvelet suyu içmek zorunda kaldık

İsrail'in yaptıklarını ağlayarak anlattı! "Tuvalet" detayı şoke etti
Sumud Filosu aktivistlerine İstanbul'da coşkulu karşılama! İşte o anlar

Karşılamada dikkat çeken İsrail sözleri: Türkiye'den korkuyorlar
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Doktorun para karşılığı sahte rapor pazarlığı saniye saniye kamerada

Hipokrat Yemini'ni unutan doktorun rezilliği kamerada
Bekir Develi: Ters kelepçeyle aç-susuz saatlerce bekledik

Günler sonra ilk görüntü! Filodaki ünlü sunucu yaşadıklarını anlattı
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.