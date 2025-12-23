Haberler

ASKİ'den Ankara'daki bazı mahalleler için su kesintisi uyarısı

Güncelleme:
Ankara Su ve Kanalizasyon İdaresi, kuraklık nedeniyle bazı mahallelerde 23 Aralık'ta su kesintileri olabileceğini duyurdu. Kesintinin 23.00 ile 24.00 arasında yaşanacağı belirtildi.

Ankara Su ve Kanalizasyon İdaresi (ASKİ) Genel Müdürlüğü, bugün saat 23.00 ile yarın saat 10.00 arasında kentteki bazı mahallelerde su kesintisi yaşanabileceğini bildirdi.

ASKİ'den yapılan açıklamada, son dönemde etkisini sürdüren kuraklık nedeniyle, su temin sistemlerinde zaman zaman geçici aksaklıklar oluşabildiği belirtildi.

Bu kapsamda bazı mahallelerde su kesintileri yaşanabileceği vurgulanan açıklamada, şu ifadeler kullanıldı:

"23 Aralık saat 23.00 ile 24 Aralık saat 10.00 arasında, belirtilen mahallelerde zaman zaman kısa süreli su kesintileri yaşanabilecektir. Su verilmeye başlanmasının ardından, özellikle yüksek kotlara ulaşım süreci biraz zaman alacaktır. Çamlıdere Barajı su alma yapısında yürütülen kapasite artırıcı çalışmalar ise aralıksız sürmekte olup, birkaç gün içinde tamamlanması planlanmaktadır. Çalışmaların tamamlanmasıyla birlikte benzer aksaklıkların büyük ölçüde önüne geçilmesi hedeflenmektedir."

Kesintiden etkilenecek yerler şöyle:

"Ümit, Mutlukent, Beytepe, Ahmet Taner Kışlalı, Çayyolu, Alacaatlı, Koru, Konutkent, Yaşamkent, Dodurga, Üniversiteliler, İşçi Blokları, Çiğdem, Mustafa Kemal, Kızılırmak, Ahlatlıbel, Söğütözü, Çukurambar mahalleleri ile Kızılcaşar, İncek, Taşpınar, Tulumtaş, Gazi Osman Paşa, Karşıyaka, Hacılar, Hacı Hasan, Ballıkpınar, Yavrucuk, Hacı Muratlı, Gökçehöyük, İkizce, Şafak, Seğmenler, Eymir, Yaylabağ, Bahçelievler, Karaoğlan, Oğulbey, Yağlıpınar, Ahiboz, Koparan, Hallaçlı, Karagedik Aydın ve Karagedik Ercan mahalleleri."

Kaynak: AA / Zehra Tekeci Eser - Güncel
