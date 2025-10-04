Ankara'da Su Kesintisi Olmayacak

Ankara Su ve Kanalizasyon İdaresi (ASKİ) Genel Müdür Yardımcısı Muhammed Ercan, Ankara'daki barajların ölü hacmindeki su miktarlarının içme suyu dağıtım sistemine aktarılmasıyla 6 ay boyunca kentte su kesintisi yaşanmayacağını belirtti.

Ankara'nın içme suyu ihtiyacının önemli bir bölümünü karşılayan Kesikköprü Barajı'ndan şehre günlük 530 bin metreküp suyu ileten Kesikköprü İçme Suyu Ana İsale Hattı'na bağlı iki hatta patlama yaşandı.

Bunun üzerine hatta kullanılan cam-elyaf takviyeli polyester (CTP) boruların yerine çelik boru hattı döşenmeye başlandı.

Arızalar nedeniyle Kesikköprü Hattı'ndan günlük verilen su miktarının 230 bin metreküpe düşmesiyle başkentte 29 Eylül'den itibaren dönüşümlü su kesintisi uygulamasına geçildi.

"Vatandaşlara suyun iletilmesi belirli bir zaman alacak"

ASKİ Genel Müdür Yardımcısı Ercan, Kesikköprü hattındaki 500 metrelik alanda süren çalışma alanında AA muhabirine açıklamalarda bulundu.

Ercan, ekiplerle hattaki arızayı düzeltmek için 24 saat esasıyla çalışma yürüttüklerini belirterek, 6 Ekim'de çalışmaları bitirmeyi hedeflediklerini anlattı.

Halihazırda kente günlük ortalama 1 milyon 200 bin metreküp su verdiklerini kaydeden Ercan, "Çalışmalar bittikten sonra içme suyu dağıtım sisteminin ve iletim sisteminin tamamen dolması, en son noktadaki abonelerimize, vatandaşlarımıza suyun iletilmesi belli bir zaman alacak. Ancak burada da çok uzun bir zaman alacağını öngörmüyoruz." dedi.

Ercan, tahminlerinin ötesinde bir kuraklık yaşandığını dile getirerek, sözlerine şöyle devam etti:

"Bu kuraklık nedeniyle barajlardaki su seviyesi artık 'ölü hacim' dediğimiz noktalara gelmiş durumda. Ölü hacim dediğimiz, barajdaki su alma noktasının altındaki rezervde oluşan veya biriken su. Buradaki su miktarlarını net olarak artık tespit etmiş durumdayız. Talebi ve potansiyeli kıyas ettiğimizde, ölü hacimdeki su rezervini sisteme dahil ettiğimizde uzun bir süre, önümüzdeki 6 aylık projeksiyonda böyle bir sorunun yaşanacağını öngörmüyoruz. Şu an barajlarda ölü hacimden su alma noktasında planlama ve projelendirme çalışmalarımızı yaptık. Orada yatırım çalışmalarımız devam ediyor. En kısa sürede yatırımları yaptığımız zaman ölü hacimdeki suyun da içme suyu dağıtım sistemine aktarılması sağlanmış olacak. Böylelikle önümüzdeki 6 ayda öngörmediğimiz bir kesinti olmayacak."

Her barajın kendi havzasına yıllık gelecek yağış ve akım projeksiyonlarının yapıldığını söyleyen Ercan, "Önümüzdeki dönem için Kesikköprü iletim sisteminden 4'üncü hattın Ankara'ya su iletmesi noktasındaki tasarım çalışmaları tamamlandı. En kısa zamanda yatırım süreci başlayacak. Ankara'nın orta ve uzun vadeli içme suyu teminin noktasında önemli bir yatırım hayata geçirilmiş olacak." ifadelerini kullandı.