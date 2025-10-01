Ankara'da Su Kesintileri Üzerine Mansur Yavaş'tan Açıklama

ANKARA Büyükşehir Belediye (ABB) Başkanı Mansur Yavaş, kentte yaşanan su kesintileri ile ilgili, " Kesikköprü'deki borular zamanında değiştirilmediği için sık sık patlıyor. Aynı anda ikisi birden patladığı için geçici bir şekilde su sıkıntısı yaşıyoruz. Tamirat yapılır yapılmaz en az 5 ay müddetle Ankara halkına kesinti olmadan yine su vermeye devam edeceğiz" dedi.

ABB Başkanı Mansur Yavaş, Ankara'da yaşanan su kesinleri ile ilgili açıklama yaptı. Yavaş, dünyanın ve Türkiye'nin pek çok yerinde yaşanan kuraklık nedeniyle, Ankara halkına su kesintisi yapmamak için bütün tedbirleri aldıklarını belirtti. Bütün çalışmalarını su kesintisi yapmamak için düzenlediklerini aktaran Yavaş, "Gerek kademeli tarife ile yaptığımız tasarruf miktarı, gerekse kuyulardan aldığımız suyla şimdiye kadar Ankara halkına su kesintisi yapmadık. Ancak geçen yıl ilk 9 ayda barajlara gelen su miktarı 233 milyon metreküp iken, bu yıl sadece 121 milyon metreküp geldi. Biliyorsunuz Ankara'nın su probleminin çözülmesi için Gerede projesi yapılmıştı. Oralar da bu kuraklıktan etkilendiği için şu anda Gerede Tüneli'nden hiç su gelmiyor. Dolayısıyla Kesikköprü'den gelen suya yüklenmek durumunda kaldık. Kesikköprü'den gelen suyu, Sayın Mustafa Tuna döneminde ileri arıtma teknikleriyle arıtıldığı için musluktan içilebilir hale getirmiş durumdaydık. Ancak, bu yüklenme nedeniyle Kesikköprü'deki CTP tipi borular zamanında değiştirilmediği için sık sık patlıyor. Aynı anda ikisi birden patladığı için geçici bir şekilde su sıkıntısı yaşıyoruz. 24 saat canlı yayında da göstermek suretiyle ekiplerimiz çalışmakta. En kısa zamanda bu tamirat yapıldığı zaman; çelik boru döşeniyor artık, inşallah bir daha başka yerde arıza olmaz. Çelik boru yapılıp, bağlandığı takdirde su verilmeye başlanacak ve bundan sonra yaklaşık 5 ay müddetle elimizde su bulunacak" dedi.

Yağış olmazsa başka türlü tedbirler alacaklarını belirten Yavaş, "Şimdiye kadar bu kuraklıktan Ankara halkının etkilenmemesi için bütün tedbirleri aldık. Ancak borunun patlaması bizim elimizde olan bir şey değil. İnşallah bu günler kısa zamanda atlatılacak ve düzenli olarak su vermeye devam edeceğiz. Ama tabii ki aralık ayından sonra da su kesintisinin yapılmamasını istiyorsak, hepimiz elimizden gelen tedbiri alıp israf etmeden suyu kullanmaya gayret edeceğiz. Sıkıntı için özür diliyorum. Elimizde olan bir şey değil. Ancak tamirat yapılır yapılmaz en az 5 ay müddetle Ankara halkına kesinti olmadan yine su vermeye devam edeceğimizi bildirmek istiyorum" ifadelerini kullandı.

Öte yandan, Kesikköprü hattında meydana gelen boru döşeme işlemlerine ilişkin Ankara Büyükşehir Belediyesi'nden görüntüler paylaşıldı.