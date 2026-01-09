Haberler

ABB'den "basınç düşüklüğü" kaynaklı su kesintilerine ilişkin açıklama Açıklaması

Güncelleme:
Ankara Büyükşehir Belediyesi, basınç düşüklüğü nedeniyle yaşanan su kesintilerinin saat 16.00 itibarıyla sona erdiğini duyurdu. Çamlıdere Barajı'ndaki çalışmaların tamamlandığı ve su alma sisteminin devreye alındığı bildirildi.

Ankara Büyükşehir Belediyesi (ABB), kent genelinde basınç düşüklüğü kaynaklı su kesintilerinin saat 16.00 itibarıyla sona erdiğini bildirdi.

Belediyeden yapılan yazılı açıklamada, şu ifadeler yer aldı:

"Saat 16.00 itibarıyla Ankara genelinde basınç düşüklüğü kaynaklı geçici su kesintileri sona ermektedir. ASKİ Genel Müdürlüğü ekiplerinin Çamlıdere Barajı'nda 24 saat esasına göre yürüttüğü çalışmalar gece saatlerinde tamamlanmıştır. Bu kapsamda, su alma yapısının altındaki kullanılabilir suyun sisteme dahil edilmesini sağlayan yeni sistem devreye alınmış, üçüncü platform aktif hale getirilmiş ve 27 pompa çalışır duruma getirilmiştir."

Açıklamada, ASKİ Genel Müdürlüğünün başkentin su güvenliğini korumak amacıyla yatırımlarını ve sahadaki teknik çalışmalarını kesintisiz sürdürdüğü belirtildi.

Kaynak: AA / Abdullah Sarica - Güncel
