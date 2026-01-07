Haberler

Aski, 7 İlçede Su Kesintisi Yapılacağını Duyurdu

ASKİ, başkent genelinde 7 ilçede planlı ve plansız su kesintileri yapılacağını duyurdu. Vatandaşlar, su kaynaklarını korumak için tasarruf yapmaya davet edildi.

(ANKARA) - Ankara Su ve Kanalizasyon İdaresi (ASKİ) Genel Müdürlüğü, Başkent genelinde 7 ilçede bugün planlı ve plansız su kesintileri yapılacağını açıkladı. ASKİ, vatandaşların gerekli tedbirleri önceden almasını isterken, su kaynaklarının korunması için tasarruf çağrısında bulundu.

ASKİ'den yapılan açıklamaya göre, Ankara'nın Elmadağ, Pursaklar, Keçiören, Çankaya, Kazan ve Sincan ilçelerine bugün çeşitli zaman dilimlerinde su verilemeyecek.

Elmadağ'da planlı kesinti nedeniyle 09.05–21.00 saatleri arasında bazı mahallelerde su alamayacak.

Pursaklar genelinde 09.15–23.55 saatleri arasında planlı kesinti uygulanacak. Keçiören'de 10.00–23.55 saatleri arasında planlı basınç düşüklüğü ve kesintiler öngörülüyor.

Kalecik'te Eşmedere Grup Hattı üzerindeki ana iletim hattında dün saat 16.00'da oluşan arızalar nedeniyle su kesintisi yapıldı ve arıza devam ediyor. Arızanın saat 12.00'de tamir edilmesi planlanıyor.

Çankaya'da planlı ve plansız kesintiler nedeniyle 09.00–21.00 saatleri arasında bazı bölgelerde suyun akışında aksama yaşanabilecek.

Kazan ilçesinde de kuraklık ve artan su tüketimi nedeniyle zaman zaman basınç düşüklüğü ve kesintiler olacak. Sincan'da ise 09.00–21.00 saatleri arasında planlı su kesintisi yapılacak.

ASKİ yetkilileri, vatandaşların gerekli tedbirleri önceden almasını isterken, su kaynaklarının korunması için tasarruf çağrısında bulundu. Kesintilerin planlanan saatlerde ve kapsamda gerçekleşmesinin beklendiği belirtildi.

Kaynak: ANKA / Güncel
