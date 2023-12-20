Ankara'da sokak ortasında kadın cinayeti

Ankara'nın Sincan ilçesinde Nursena Kozan'ın eski eşi Şafak Şahin tarafından sokak ortasında başından silahla vurularak öldürülme anı, güvenlik kamerasınca kaydedildi.

Sincan Tandoğan Mahallesi Peçenek Caddesi'ndeki evinin önünde, 13 Aralık'ta eski eşi Şafak Şahin tarafından başından vurularak öldürülen Nursena Kozan'ın babası Erdal Kozan, AA muhabirine konuştu.

Olayın yaşandığı caddedeki bir apartmana ait güvenlik kamerasınca kızının kaydedilen son anlarını izleyen baba Kozan, "Kızım kendi halinde ayaklarının üstünde yaşamaya çalışırken bir ruh hastası cani tarafından sokak ortasında öldürüldü. Görüntülerde kızımla 3 saniye konuşmadan başına ateş ettikten sonra olay yerinden kaçıyor. Türk adaletine yalvarıyorum, beni ve kızımı yalnız bırakmayın." dedi.

Kızının vurulduğu yeri görmek için Ankara'nın bir diğer ucundan geldiğini söyleyen Kozan, kadın cinayetlerinin son bulması için bir baba olarak elinden geleni yapmak istediğini ve adalete inancını asla kaybetmediğini dile getirdi.

"Yaşanan son kadın cinayeti benim kızım olur inşallah"

Baba Kozan, evlat acısının anlatılamayacak kadar çok büyük bir acı olduğunu belirterek, sözlerini şöyle tamamladı:

"Allah kimseye evlat acısı vermesin. Aklımı toparlayamıyorum. İnşallah bu kadın cinayetleri son bulur. Başka kadınlar ölmesin. Yaşanan son kadın cinayeti benim kızım olur inşallah. Acım çok büyük, yere göğe sığmıyorum, sağlıklı düşünemiyorum, kızıma mı yanayım neye yanayım anlayamıyorum. Allah hiçbir babaya bu acıyı yaşatmasın. Bir insan boşandığı eşini seviyorsa böyle mi yapar? Bu sevgi değil, resmen ruh hastalığı. Ben kızımı seviyordum ve ona bu yaşına kadar bir tokat vurmadım. Çok zor durumdayım, konuşamıyorum, cümleleri toparlayamıyorum."

Olaya ilişkin güvenlik kamerası görüntülerinde, katil Şafak Şahin'in Peçenek Caddesi üzerinde Nursena Kozan'ın işten gelmesini beklediği, daha sonra önünü keserek, cebinden çıkardığı tabancayla başına ateş edip olay yerinden koşarak uzaklaştığı anlar yer aldı.